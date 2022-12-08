İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben yaptığı sosyal medya paylaşımında "Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın” ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle” dedi.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak” ifadelerini kullandı.
FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 8, 2022
Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun.
4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın.
Bir de bizim soracaklarımızı bekle.
Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak😂 pic.twitter.com/aGL1mBhSM8