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İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın
İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben yaptığı sosyal medya paylaşımında "Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T20:08+0300
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süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
politika
soru
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle” dedi. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak” ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, soru
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, soru

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın

20:08 08.12.2022
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben yaptığı sosyal medya paylaşımında "Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın” ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle” dedi.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak” ifadelerini kullandı.
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