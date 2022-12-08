https://sputniknews.com.tr/20221208/icisleri-bakani-soylu-kilicdaroglu-4-sorunun-3u-cevaplandi-dorduncusu-de-yarin--1064355936.html

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hitaben yaptığı sosyal medya paylaşımında "Devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T20:08+0300

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süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

politika

soru

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle” dedi. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ’cülerin, PKK’lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak” ifadelerini kullandı.

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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, soru