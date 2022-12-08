https://sputniknews.com.tr/20221208/gazprom-cine-gunluk-dogalgaz-sevkiyatinda-rekor-kirildi-1064346730.html
Gazprom: Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında rekor kırıldı
Gazprom: Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında rekor kırıldı
Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında günlük rekor kırıldığını açıkladı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T16:56+0300
2022-12-08T16:56+0300
2022-12-08T16:58+0300
ekonomi
gazprom
çin
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060564388_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a11eae72aa6feb9bf97409628d88e3ab.jpg
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre Çinli CNPC’nin talebi üzerine Çin tarafına günlük gaz tedariki daha önce onaylanan programa göre artırıldı. Açıklamada ayrıca 7 Aralık tarihinde Sila Sibiri gaz boru hattı üzerinden yapılan günlük tedarikte yüzde 16.1 fazlalıkla yeni zirveye ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, teslimatların Rus ve Çinli şirket arasındaki ikili uzun vadeli anlaşma kapsamında yapıldığı ifade edildi. Çin dün itibarıyla koronavirüs kısıtlamalarını gevşetti. Hava sıcaklıkların düşmesi nedeniyle elektrik tüketiminin artmaya başladığı ülkede ısınmada kullanılan kömür ve gaza da talep arttı.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060564388_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9e2618052f1caa117413ae010528dde3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazprom, çin, doğalgaz
Gazprom: Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında rekor kırıldı
16:56 08.12.2022 (güncellendi: 16:58 08.12.2022) Abone ol
Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında günlük rekor kırıldığını açıkladı.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre Çinli CNPC’nin talebi üzerine Çin tarafına günlük gaz tedariki daha önce onaylanan programa göre artırıldı.
Açıklamada ayrıca 7 Aralık tarihinde Sila Sibiri gaz boru hattı üzerinden yapılan günlük tedarikte yüzde 16.1 fazlalıkla yeni zirveye ulaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada, teslimatların Rus ve Çinli şirket arasındaki ikili uzun vadeli anlaşma kapsamında yapıldığı ifade edildi.
Çin dün itibarıyla koronavirüs kısıtlamalarını gevşetti. Hava sıcaklıkların düşmesi nedeniyle elektrik tüketiminin artmaya başladığı ülkede ısınmada kullanılan kömür ve gaza da talep arttı.