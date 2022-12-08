https://sputniknews.com.tr/20221208/gavrilov-gercekler-kievin-rus-havalimanlarina-saldirilarinda-natonun-parmagi-oldugunu-gosteriyor-1064357918.html
Gavrilov: Gerçekler Kiev'in Rus havalimanlarına saldırılarında NATO'nun parmağı olduğunu gösteriyor
Gavrilov: Gerçekler Kiev'in Rus havalimanlarına saldırılarında NATO'nun parmağı olduğunu gösteriyor
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Gavrilov, gerçeklerin NATO üyelerinin Kiev'e Rus... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T21:45+0300
2022-12-08T21:45+0300
2022-12-08T21:45+0300
ukrayna krizi
konstantin gavrilov
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Rus heyetinin başkanı Konstantin Gavrilov, Sputnik’e demecinde gerçeklerin NATO üyelerinin Kiev'in Rus askeri havalimanlarına yönelik saldırılarında parmağı olduğunu gösterdiğini söyledi.Rusya’nın defalarca ABD liderliğindeki Batı'nın çatışmaya giderek daha fazla çekilerek bir parçası haline geldiğini belirttiğini hatırlatan Gavrilov, “Ve şimdi bir kez daha gerçekler, Kiev'in Rusya’nın stratejik ‘Dyagilevo’ ve ‘Engels’ havalimanlarına yönelik gerçekleştirdiği terörist provokasyonlarda Kuzey Atlantik İttifakı üye ülkelerinin gerçekten parmağı olduğunu gösteriyor” diye konuştu.Kiev'e ‘fiilen bu hain provokasyonu gerçekleştirmesi için talimat verildiğini’ söyleyen Gavrilov, Letonya dışişleri bakanının 30 Kasım'da NATO Konseyi'nde ‘Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedeflere olası saldırılarının haklı olabileceğini’ söylediğini hatırlattı.Rus diplomat, “Elbette ordumuz bu tür terör eylemlerini cezasız bırakmıyor” diye konuştu.ABD temsilcilerinin saldırının teknik hazırlıklarına katıldıklarını aktaran Gavrilov, “2022 yılında Harkov Havacılık Fabrikası’nda Kiev Luç Tasarım Bürosu ve ABD’li Raytheon Technologies şirketinden uzmanların katılımıyla söz konusu İHA'ların modernizasyonu ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu İHA’nın menzili bin kilometreye ulaşıyor” ifadelerini kullandı.Moskova'nın söz konusu İHA’nın modernizasyondan sonra hangi yönde kullanılması planlandığının farkında olduğunu sözlerine ekleyen Gavrilov, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin vurduğu hedeflerin çoğunun ‘Kiev rejiminin Batılı efendileri tarafından belirlendiğini’ vurguladı.Gavrilov, “Bahsi geçen Tu-141 Strij İHA'ları, Amerikan küresel uydu sistemi GPS kullanılarak hedefe yönlendiriliyor. Bu arada, ABD ve müttefikleri Rus askeri birliklerinin yerlerini, hareket güzergahlarını ve eylemlerini ortaya çıkarmak dahil olmak üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine istihbarat ve bilgi desteği için uzun süredir çeşitli uzay sistemlerini yoğun olarak kullanıyor” vurgusunu yaptı.
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konstantin gavrilov, kiev, ukrayna, nato, saldırı
konstantin gavrilov, kiev, ukrayna, nato, saldırı
Gavrilov: Gerçekler Kiev'in Rus havalimanlarına saldırılarında NATO'nun parmağı olduğunu gösteriyor
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Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Gavrilov, gerçeklerin NATO üyelerinin Kiev'e Rus askeri havalimanlarına yönelik saldırılarında yardım ettiğini gösterdiğini belirtti.
Rus heyetinin başkanı Konstantin Gavrilov, Sputnik’e demecinde gerçeklerin NATO üyelerinin Kiev'in Rus askeri havalimanlarına yönelik saldırılarında parmağı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Rusya’nın defalarca ABD liderliğindeki Batı'nın çatışmaya giderek daha fazla çekilerek bir parçası haline geldiğini belirttiğini hatırlatan Gavrilov, “Ve şimdi bir kez daha gerçekler, Kiev'in Rusya’nın stratejik ‘Dyagilevo’ ve ‘Engels’ havalimanlarına yönelik gerçekleştirdiği terörist provokasyonlarda Kuzey Atlantik İttifakı üye ülkelerinin gerçekten parmağı olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
Kiev'e ‘fiilen bu hain provokasyonu gerçekleştirmesi için talimat verildiğini’ söyleyen Gavrilov, Letonya dışişleri bakanının 30 Kasım'da NATO Konseyi'nde ‘Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki askeri hedeflere olası saldırılarının haklı olabileceğini’ söylediğini hatırlattı.
Rus diplomat, “Elbette ordumuz bu tür terör eylemlerini cezasız bırakmıyor” diye konuştu.
ABD temsilcilerinin saldırının teknik hazırlıklarına katıldıklarını aktaran Gavrilov, “2022 yılında Harkov Havacılık Fabrikası’nda Kiev Luç Tasarım Bürosu ve ABD’li Raytheon Technologies şirketinden uzmanların katılımıyla söz konusu İHA'ların modernizasyonu ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu İHA’nın menzili bin kilometreye ulaşıyor” ifadelerini kullandı.
Moskova'nın söz konusu İHA’nın modernizasyondan sonra hangi yönde kullanılması planlandığının farkında olduğunu sözlerine ekleyen Gavrilov, aynı zamanda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin vurduğu hedeflerin çoğunun ‘Kiev rejiminin Batılı efendileri tarafından belirlendiğini’ vurguladı.
Gavrilov, “Bahsi geçen Tu-141 Strij İHA'ları, Amerikan küresel uydu sistemi GPS kullanılarak hedefe yönlendiriliyor. Bu arada, ABD ve müttefikleri Rus askeri birliklerinin yerlerini, hareket güzergahlarını ve eylemlerini ortaya çıkarmak dahil olmak üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine istihbarat ve bilgi desteği için uzun süredir çeşitli uzay sistemlerini yoğun olarak kullanıyor” vurgusunu yaptı.