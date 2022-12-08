https://sputniknews.com.tr/20221208/fsb-kirimda-ukrayna-guvenlik-servisine-calisan-2-rusya-vatandasi-gozaltinda-1064337815.html
FSB: Kırım'da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan 2 Rusya vatandaşı gözaltında
FSB: Kırım'da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan 2 Rusya vatandaşı gözaltında
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı ve FSB'nin tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna istihbaratına aktaran 2 kişinin Kırım'ın... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T14:05+0300
2022-12-08T14:05+0300
2022-12-08T14:06+0300
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fsb
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FSB, konuyla ilgili açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi lehine casusluk yaparak vatana ihanet ettiğinden şüphelenilen 2 Rusya vatandaşının karşı istihbarat faaliyetleri sonucunda tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. FSB, Sivastopol sakini olan bir zanlının 2016 yılında Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından eleman olarak alındığını ve özel askeri harekat başladıktan sonra Rusya'nın güvenliği aleyhinde kullanılabilecek, ülkenin savunma kapasitesine zarar verebilecek Rusya Savunma Bakanlığı'nın tesisleri hakkındaki bilgileri para karşılığında Ukrayna istihbaratına aktardığını vurguladı. Bu zanlının 2022 yazında yine Sivastopol sakini olan bir tanıdığını yasa dışı faaliyetlere çektiğini kaydeden FSB, bu kişinin FSB'nin tesisleri hakkında veriler toplayarak onları WhatsApp üzerinden yabancı bir istihbarat servisine ilettiğini bildirdi. FSB, vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacak zanlıların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını ekledi.
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fsb, ukrayna güvenlik servisi, rusya
FSB: Kırım'da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan 2 Rusya vatandaşı gözaltında
14:05 08.12.2022 (güncellendi: 14:06 08.12.2022) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı ve FSB'nin tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna istihbaratına aktaran 2 kişinin Kırım'ın Sivastopol kentinde gözaltına alındığını duyurdu.
FSB, konuyla ilgili açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi lehine casusluk yaparak vatana ihanet ettiğinden şüphelenilen 2 Rusya vatandaşının karşı istihbarat faaliyetleri sonucunda tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.
FSB, Sivastopol sakini olan bir zanlının 2016 yılında Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından eleman olarak alındığını ve özel askeri harekat başladıktan sonra Rusya'nın güvenliği aleyhinde kullanılabilecek, ülkenin savunma kapasitesine zarar verebilecek Rusya Savunma Bakanlığı'nın tesisleri hakkındaki bilgileri para karşılığında Ukrayna istihbaratına aktardığını vurguladı.
Bu zanlının 2022 yazında yine Sivastopol sakini olan bir tanıdığını yasa dışı faaliyetlere çektiğini kaydeden FSB, bu kişinin FSB'nin tesisleri hakkında veriler toplayarak onları WhatsApp üzerinden yabancı bir istihbarat servisine ilettiğini bildirdi.
FSB, vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacak zanlıların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını ekledi.