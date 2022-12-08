Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/fsb-kirimda-ukrayna-guvenlik-servisine-calisan-2-rusya-vatandasi-gozaltinda-1064337815.html
FSB: Kırım'da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan 2 Rusya vatandaşı gözaltında
FSB: Kırım'da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan 2 Rusya vatandaşı gözaltında
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı ve FSB'nin tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna istihbaratına aktaran 2 kişinin Kırım'ın... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T14:05+0300
2022-12-08T14:06+0300
ukrayna krizi
fsb
ukrayna güvenlik servisi
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064337976_0:76:1437:884_1920x0_80_0_0_60a9efb6d4f9628b57f527a3c62d784d.jpg
FSB, konuyla ilgili açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi lehine casusluk yaparak vatana ihanet ettiğinden şüphelenilen 2 Rusya vatandaşının karşı istihbarat faaliyetleri sonucunda tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. FSB, Sivastopol sakini olan bir zanlının 2016 yılında Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından eleman olarak alındığını ve özel askeri harekat başladıktan sonra Rusya'nın güvenliği aleyhinde kullanılabilecek, ülkenin savunma kapasitesine zarar verebilecek Rusya Savunma Bakanlığı'nın tesisleri hakkındaki bilgileri para karşılığında Ukrayna istihbaratına aktardığını vurguladı. Bu zanlının 2022 yazında yine Sivastopol sakini olan bir tanıdığını yasa dışı faaliyetlere çektiğini kaydeden FSB, bu kişinin FSB'nin tesisleri hakkında veriler toplayarak onları WhatsApp üzerinden yabancı bir istihbarat servisine ilettiğini bildirdi. FSB, vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacak zanlıların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını ekledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064337976_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_91e63366724d0d93d849a930cac4ace3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fsb, ukrayna güvenlik servisi, rusya
fsb, ukrayna güvenlik servisi, rusya

FSB: Kırım'da Ukrayna Güvenlik Servisi'ne çalışan 2 Rusya vatandaşı gözaltında

14:05 08.12.2022 (güncellendi: 14:06 08.12.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Savunma Bakanlığı ve FSB'nin tesisleri hakkındaki bilgileri Ukrayna istihbaratına aktaran 2 kişinin Kırım'ın Sivastopol kentinde gözaltına alındığını duyurdu.
FSB, konuyla ilgili açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi lehine casusluk yaparak vatana ihanet ettiğinden şüphelenilen 2 Rusya vatandaşının karşı istihbarat faaliyetleri sonucunda tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.
FSB, Sivastopol sakini olan bir zanlının 2016 yılında Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından eleman olarak alındığını ve özel askeri harekat başladıktan sonra Rusya'nın güvenliği aleyhinde kullanılabilecek, ülkenin savunma kapasitesine zarar verebilecek Rusya Savunma Bakanlığı'nın tesisleri hakkındaki bilgileri para karşılığında Ukrayna istihbaratına aktardığını vurguladı.
Bu zanlının 2022 yazında yine Sivastopol sakini olan bir tanıdığını yasa dışı faaliyetlere çektiğini kaydeden FSB, bu kişinin FSB'nin tesisleri hakkında veriler toplayarak onları WhatsApp üzerinden yabancı bir istihbarat servisine ilettiğini bildirdi.
FSB, vatana ihanet suçlamasıyla yargılanacak zanlıların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала