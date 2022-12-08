https://sputniknews.com.tr/20221208/felcli-kuzuya-yurutec-yapti-1064336766.html
Felçli kuzuya yürüteç yaptı
Felçli kuzuya yürüteç yaptı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Abaş köyünde bir üretici, doğuştan engelli olduğu için arka ayaklarını kullanamayan kuzusu için kendi imkanlarıyla yürüteç... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T13:46+0300
2022-12-08T13:46+0300
2022-12-08T13:50+0300
felç
kuzu
yürüteç
yaşam
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Köy muhtarı Şaban Yeşil'in oğlu lise mezunu Abdullah Yeşil, bir hafta önce dünyaya gelen kuzunun arka ayaklarını felçli olması sebebiyle kullanamadığını fark etti. 20 yaşındaki Yeşil, bunun üzerine internetten bir araştırma yaparak kuzuya kendi imkanlarıyla yürüteç yaptı.Plastik borular ve kullanılmayan bisikletin tekerleriyle yürüteç yapan Yeşil, kuzunun rahatlıkla yürümesini sağladı. Yeşil, "Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Kuzunun böyle dünyaya gelmesi üzdü ancak, yürüdüğünü görünce üzüntümüz yerini sevince bıraktı. İnşallah bu kuzumuz sağlıklı bir şekilde büyür" dedi.Yeşil, kuzunun felçli ayaklarının tedavi için veteriner kontrolünde tedavisinin sürdüğü sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20211212/trafik-kazasinda-felc-kalan-tilkiye-yurutec-takildi-1051692143.html
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felç, kuzu, yürüteç
Felçli kuzuya yürüteç yaptı
13:46 08.12.2022 (güncellendi: 13:50 08.12.2022) Abone ol
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Abaş köyünde bir üretici, doğuştan engelli olduğu için arka ayaklarını kullanamayan kuzusu için kendi imkanlarıyla yürüteç yaptı.
Köy muhtarı Şaban Yeşil'in oğlu lise mezunu Abdullah Yeşil, bir hafta önce dünyaya gelen kuzunun arka ayaklarını felçli olması sebebiyle kullanamadığını fark etti. 20 yaşındaki Yeşil, bunun üzerine internetten bir araştırma yaparak kuzuya kendi imkanlarıyla yürüteç yaptı.
Plastik borular ve kullanılmayan bisikletin tekerleriyle yürüteç yapan Yeşil, kuzunun rahatlıkla yürümesini sağladı.
Yeşil, "Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Kuzunun böyle dünyaya gelmesi üzdü ancak, yürüdüğünü görünce üzüntümüz yerini sevince bıraktı. İnşallah bu kuzumuz sağlıklı bir şekilde büyür" dedi.
Yeşil, kuzunun felçli ayaklarının tedavi için veteriner kontrolünde tedavisinin sürdüğü sözlerine ekledi.