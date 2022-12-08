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Erzurum'da şiddet olayına karışan 6 öğrenci gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı
Erzurum'da şiddet olayına karışan 6 öğrenci gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı
Erzurum'da şiddet olayına karışan öğrenciler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 öğrenci savcılıkça serbest bırakıldı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-08T01:21+0300
şiddet
erzurum
öğrenci
türkiye
gözaltı
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Sosyal medyaya yansıyan kız öğrencilerin kavga ettikleri görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.Kimlikleri tespit edilen öğrencilerden olayda dayak yediği iddia edilen 12 yaşındaki kız öğrenci İ.D. ile kavgaya karışan 12 yaşındaki kız öğrenci Ç.D., görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaşan erkek öğrenci 14 yaşındaki H.A. ile yanlarında oldukları belirlenen 3 öğrenci daha gözaltına alındı.Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilen öğrenciler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öğrenciler çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/erzurumda-13-yasindaki-kiz-ogrenci-baska-bir-kiz-ogrenciyi-metruk-binada-olduresiye-dovdu-1064285080.html
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şiddet, erzurum, öğrenci, gözaltı
şiddet, erzurum, öğrenci, gözaltı

Erzurum'da şiddet olayına karışan 6 öğrenci gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı

01:18 08.12.2022 (güncellendi: 01:21 08.12.2022)
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ-AW776156Erzurum'da öğrenci kavgası
Erzurum'da öğrenci kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© İHA / ÇAĞRI KORKMAZ-AW776156
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Erzurum'da şiddet olayına karışan öğrenciler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 öğrenci savcılıkça serbest bırakıldı.
Sosyal medyaya yansıyan kız öğrencilerin kavga ettikleri görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Kimlikleri tespit edilen öğrencilerden olayda dayak yediği iddia edilen 12 yaşındaki kız öğrenci İ.D. ile kavgaya karışan 12 yaşındaki kız öğrenci Ç.D., görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaşan erkek öğrenci 14 yaşındaki H.A. ile yanlarında oldukları belirlenen 3 öğrenci daha gözaltına alındı.
Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilen öğrenciler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öğrenciler çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.
Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
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Erzurum'da 13 yaşındaki kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi metruk binada öldüresiye dövdü
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