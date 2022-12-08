https://sputniknews.com.tr/20221208/erzurumda-siddet-olayina-karisan-ogrenciler-gozaltina-alindi-1064321251.html
Erzurum'da şiddet olayına karışan 6 öğrenci gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı
Erzurum'da şiddet olayına karışan 6 öğrenci gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı
Erzurum'da şiddet olayına karışan öğrenciler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 öğrenci savcılıkça serbest bırakıldı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T01:18+0300
2022-12-08T01:18+0300
2022-12-08T01:21+0300
şiddet
erzurum
öğrenci
türkiye
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064310392_0:222:352:420_1920x0_80_0_0_bcccd8732488981394e4de5d1cb8bc1f.jpg
Sosyal medyaya yansıyan kız öğrencilerin kavga ettikleri görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.Kimlikleri tespit edilen öğrencilerden olayda dayak yediği iddia edilen 12 yaşındaki kız öğrenci İ.D. ile kavgaya karışan 12 yaşındaki kız öğrenci Ç.D., görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaşan erkek öğrenci 14 yaşındaki H.A. ile yanlarında oldukları belirlenen 3 öğrenci daha gözaltına alındı.Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilen öğrenciler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öğrenciler çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/erzurumda-13-yasindaki-kiz-ogrenci-baska-bir-kiz-ogrenciyi-metruk-binada-olduresiye-dovdu-1064285080.html
erzurum
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1064310392_0:189:352:453_1920x0_80_0_0_2b24c97c35b62c3a7fe4fe3664d1b253.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şiddet, erzurum, öğrenci, gözaltı
şiddet, erzurum, öğrenci, gözaltı
Erzurum'da şiddet olayına karışan 6 öğrenci gözaltına alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı
01:18 08.12.2022 (güncellendi: 01:21 08.12.2022) Abone ol
Erzurum'da şiddet olayına karışan öğrenciler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 öğrenci savcılıkça serbest bırakıldı.
Sosyal medyaya yansıyan kız öğrencilerin kavga ettikleri görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Kimlikleri tespit edilen öğrencilerden olayda dayak yediği iddia edilen 12 yaşındaki kız öğrenci İ.D. ile kavgaya karışan 12 yaşındaki kız öğrenci Ç.D., görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaşan erkek öğrenci 14 yaşındaki H.A. ile yanlarında oldukları belirlenen 3 öğrenci daha gözaltına alındı.
Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilen öğrenciler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öğrenciler çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.