Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221208/dsoden-muhtemel-kuresel-salginlara-karsi-mucadele-icin-ilk-uluslararasi-anlasma-taslagi-1064324835.html
DSÖ'den 'muhtemel küresel salgınlara karşı mücadele' için ilk uluslararası anlaşma taslağı
DSÖ'den 'muhtemel küresel salgınlara karşı mücadele' için ilk uluslararası anlaşma taslağı
DSÖ üyesi ülkeler, Kovid-19'un ardından çıkması muhtemel küresel salgınlara karşı dünyayı daha iyi korumak ve ortak mücadele verebilmek üzere planlanan ilk... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T08:03+0300
2022-12-08T08:03+0300
dünya
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
küresel
salgın
salgın hastalık
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043927090_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_9c8d1ce0da3ba0db55628144a937dc53.jpg
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre merkezinde gerçekleşen Hükümetler Arası Müzakere Birimi (INB) 3. toplantısının son gününde, DSÖ üyesi ülkeleri yasal olarak bağlayıcı nitelikte uluslararası salgınla mücadele anlaşmasının taslağı konusu masaya yatırıldı.Toplantı sonrası DSÖ'den yapılan açıklamada, üye ülkelerin çoğunluğunun, anlaşma taslağının hazırlanma sürecinin başlamasında ittifak ettiği duyuruldu.INB Eş Başkanı Roland Driece, bu ittifakla üye ülkelerin, gelecekteki salgınlara karşı daha hazırlıklı, daha işbirliği içinde ve Kovid-19'daki hatalardan daha fazla ders almış şekilde hareket etme yolunda kararlı bir mesaj verdiğini belirtti.Taslak metni Şubat 2023'te müzakere edilecekKararla birlikte INB'nin taslak hazırlama sürecine geçeceğini kaydeden Driece, 27 Şubat 2023'te yapılacak 4. toplantıda anlaşma taslağındaki maddeleri müzakere etmeye başlayacaklarını bildirdi.Aralık 2021'deki DSÖ Genel Kurulu toplantısında, Kovid-19'dan sonra gelecekteki küresel salgınlara karşı dünyayı daha iyi koruyabilmek için tüm üye ülkeleri yasal olarak bağlayan uluslararası bir anlaşma hazırlanması yönünde karar alınmıştı.Çoğu üye ülke bu fikre olumlu bakarken, ABD başta olmak üzere bazı ülkeler, ulusal egemenliği zedeleyeceği düşüncesiyle "uluslararası anlaşma" fikrini reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221019/dso-kovid-19-salginini-kuresel-acil--durum-olarak-nitelendirmeye-devam-karari-aldi-1062496384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043927090_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_a0e763653a2bb85c3e73c6445c374e8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), küresel, salgın, salgın hastalık, anlaşma
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), küresel, salgın, salgın hastalık, anlaşma

DSÖ'den 'muhtemel küresel salgınlara karşı mücadele' için ilk uluslararası anlaşma taslağı

08:03 08.12.2022
© REUTERS / Denis BalibouseDünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
Abone olTelegram
DSÖ üyesi ülkeler, Kovid-19'un ardından çıkması muhtemel küresel salgınlara karşı dünyayı daha iyi korumak ve ortak mücadele verebilmek üzere planlanan ilk uluslararası anlaşma için taslak hazırlanmasını onayladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre merkezinde gerçekleşen Hükümetler Arası Müzakere Birimi (INB) 3. toplantısının son gününde, DSÖ üyesi ülkeleri yasal olarak bağlayıcı nitelikte uluslararası salgınla mücadele anlaşmasının taslağı konusu masaya yatırıldı.
Toplantı sonrası DSÖ'den yapılan açıklamada, üye ülkelerin çoğunluğunun, anlaşma taslağının hazırlanma sürecinin başlamasında ittifak ettiği duyuruldu.
INB Eş Başkanı Roland Driece, bu ittifakla üye ülkelerin, gelecekteki salgınlara karşı daha hazırlıklı, daha işbirliği içinde ve Kovid-19'daki hatalardan daha fazla ders almış şekilde hareket etme yolunda kararlı bir mesaj verdiğini belirtti.

Taslak metni Şubat 2023'te müzakere edilecek

Kararla birlikte INB'nin taslak hazırlama sürecine geçeceğini kaydeden Driece, 27 Şubat 2023'te yapılacak 4. toplantıda anlaşma taslağındaki maddeleri müzakere etmeye başlayacaklarını bildirdi.
Aralık 2021'deki DSÖ Genel Kurulu toplantısında, Kovid-19'dan sonra gelecekteki küresel salgınlara karşı dünyayı daha iyi koruyabilmek için tüm üye ülkeleri yasal olarak bağlayan uluslararası bir anlaşma hazırlanması yönünde karar alınmıştı.
Çoğu üye ülke bu fikre olumlu bakarken, ABD başta olmak üzere bazı ülkeler, ulusal egemenliği zedeleyeceği düşüncesiyle "uluslararası anlaşma" fikrini reddetmişti.
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
KORONAVİRÜS
DSÖ açıkladı: Kovid-19 salgınını 'küresel acil durum' olarak nitelendirmeye devam
19 Ekim, 17:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала