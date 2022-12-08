https://sputniknews.com.tr/20221208/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064325423.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 8 Aralık 2022 sabahında 18.63 lira bandında işlem görüyor. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T09:16+0300
2022-12-08T09:16+0300
2022-12-08T09:16+0300
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6320 lira, satış fiyatı 18.6502 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19,5530 lira alış fiyatı, 19.6126 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.05 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1783 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1068 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1772 lira, gram altın 3544 lira, Cumhuriyet altını 7064 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221207/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064281940.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar, 8 Aralık 2022 sabahında 18.63 lira bandında işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6320 lira, satış fiyatı 18.6502 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL 19,5530 lira alış fiyatı, 19.6126 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.05 seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1783 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1068 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1772 lira, gram altın 3544 lira, Cumhuriyet altını 7064 liradan el değiştiriyor.