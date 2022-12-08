https://sputniknews.com.tr/20221208/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064325423.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar, 8 Aralık 2022 sabahında 18.63 lira bandında işlem görüyor. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T09:16+0300

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2022-12-08T09:16+0300

ekonomi

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gram altın

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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6320 lira, satış fiyatı 18.6502 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19,5530 lira alış fiyatı, 19.6126 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.05 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1783 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1068 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1772 lira, gram altın 3544 lira, Cumhuriyet altını 7064 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221207/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064281940.html

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