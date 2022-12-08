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Diyanet İşleri Başkanlığı: Bireylerin rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Bireylerin rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarı hakkında ""İslam'a göre bireylerin rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz"... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
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diyanet işleri başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar üzerine yapılan açıklamada, “İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz” denildi.Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
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diyanet işleri başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı: Bireylerin rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz

15:50 08.12.2022 (güncellendi: 16:01 08.12.2022)
© İHAProf. Dr. Ali Erbaş
Prof. Dr. Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarı hakkında ""İslam'a göre bireylerin rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz" açıklamasında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar üzerine yapılan açıklamada, “İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz” denildi.
Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Çocuklarımız bizim en hassas emanetimiz ve dokunulmaz değerimizdir. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Zira çocuğun örselenmesi, geleceğimizin yara alması anlamına gelir. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir."
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