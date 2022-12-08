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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Enflasyonu da adım... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T09:52+0300
2022-12-08T10:17+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz medya grubunun düzenlediği zirveye video mesaj ile katıldı.Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:'İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı''Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz'
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ekonomi, istihdam, togg

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

09:52 08.12.2022 (güncellendi: 10:17 08.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz medya grubunun düzenlediği zirveye video mesaj ile katıldı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Dünya salgın ve savaş nedeniyle sancılı bir süreçten geçiyor. Enflasyon sorunu tüm ekonomileri zorluyor. Faiz artırıp enflasyonu düşürme girişimi bekletiyi karşılamıyor. Ekonomiler hayat pahalılığı ve istihdam kayıpları yaşıyor. Bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz. İhracatımız rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştı. OSB'ler, fabrikalar, imalat tesisileri harıl harıl çalışıyor. Salgının vurduğu turizmde zararı karşılamanın ötesine geçtik."

'İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı'

"İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısını gösterdik. Togg'un üretim tesisi açılışını büyük bir gururla yaptık. Yusufeli Barajı'nın açılışıyla enerji hamlemizi bir adım daha öne taşıdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı halka ulaştırma çalışmalarımız sürüyor."

'Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz'

"Enflasyonu da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız. Savunmada ulaştığımız seviye milletimizin gurur kaynağı. Savunma sanayii ihracatında geçen sene rekor kırdık. Savunmada ihtiyacımız olan ürünleri milli imkanlarla üretiyoruz. 2023 senesini savunmada da milat yapmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu hayata geçirene kadar durmayacağız. Terörün bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."
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