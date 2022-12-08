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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221208/cnn-abd-ukraynanin-misket-bombasi-talebini-reddetmedi-1064354337.html
CNN: ABD, Ukrayna’nın misket bombası talebini reddetmedi
CNN: ABD, Ukrayna’nın misket bombası talebini reddetmedi
CNN, ABD’nin Ukrayna’ya istediği misket bombasını sağlama sözünü vermediğini, ancak bu talebi kesin olarak reddetmediğini belirtti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T19:25+0300
2022-12-08T19:25+0300
ukrayna krizi
cnn
abd
ukrayna
misket bombası
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CNN televizyonu, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “İdarenin üst düzey yöneticileri bu talebi birkaç ay boyunca değerlendirdi ve kesin ret kararı vermedi” ifadesini kullandı.ABD idaresinin, silah stoklarının tehlikeli bir şekilde azalması durumunda son çare olarak Ukrayna'ya misket bombası tedarikinden vazgeçmediğine işaret edilen haberde, “Kaynaklar, misket bombalarının başka ülkelere tedarikine ilişkin yasal kısıtlamalar nedeniyle teklifin ciddi olarak değerlendirilmediğini söylüyor” dendi.Haberde, “Başkan Joe Biden, bu kısıtlamayı aşabilir, lakin idare Ukraynalılara bunun yakın zamanda olası olmadığını belirtti” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221206/abd-ukraynaya-sinirlarinin-otesinde-saldirilar-duzenlesin-diye-destek-vermiyoruz-1064268033.html
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cnn, abd, ukrayna, misket bombası
cnn, abd, ukrayna, misket bombası

CNN: ABD, Ukrayna’nın misket bombası talebini reddetmedi

19:25 08.12.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENMisket bombası
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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CNN, ABD’nin Ukrayna’ya istediği misket bombasını sağlama sözünü vermediğini, ancak bu talebi kesin olarak reddetmediğini belirtti.
CNN televizyonu, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “İdarenin üst düzey yöneticileri bu talebi birkaç ay boyunca değerlendirdi ve kesin ret kararı vermedi” ifadesini kullandı.
ABD idaresinin, silah stoklarının tehlikeli bir şekilde azalması durumunda son çare olarak Ukrayna'ya misket bombası tedarikinden vazgeçmediğine işaret edilen haberde, “Kaynaklar, misket bombalarının başka ülkelere tedarikine ilişkin yasal kısıtlamalar nedeniyle teklifin ciddi olarak değerlendirilmediğini söylüyor” dendi.
Haberde, “Başkan Joe Biden, bu kısıtlamayı aşabilir, lakin idare Ukraynalılara bunun yakın zamanda olası olmadığını belirtti” ifadesine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
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