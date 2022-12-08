https://sputniknews.com.tr/20221208/cnn-abd-ukraynanin-misket-bombasi-talebini-reddetmedi-1064354337.html

CNN: ABD, Ukrayna’nın misket bombası talebini reddetmedi

CNN: ABD, Ukrayna’nın misket bombası talebini reddetmedi

CNN, ABD’nin Ukrayna’ya istediği misket bombasını sağlama sözünü vermediğini, ancak bu talebi kesin olarak reddetmediğini belirtti. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T19:25+0300

2022-12-08T19:25+0300

2022-12-08T19:25+0300

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CNN televizyonu, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “İdarenin üst düzey yöneticileri bu talebi birkaç ay boyunca değerlendirdi ve kesin ret kararı vermedi” ifadesini kullandı.ABD idaresinin, silah stoklarının tehlikeli bir şekilde azalması durumunda son çare olarak Ukrayna'ya misket bombası tedarikinden vazgeçmediğine işaret edilen haberde, “Kaynaklar, misket bombalarının başka ülkelere tedarikine ilişkin yasal kısıtlamalar nedeniyle teklifin ciddi olarak değerlendirilmediğini söylüyor” dendi.Haberde, “Başkan Joe Biden, bu kısıtlamayı aşabilir, lakin idare Ukraynalılara bunun yakın zamanda olası olmadığını belirtti” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221206/abd-ukraynaya-sinirlarinin-otesinde-saldirilar-duzenlesin-diye-destek-vermiyoruz-1064268033.html

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