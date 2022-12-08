https://sputniknews.com.tr/20221208/cin-devlet-baskani-si-cin-ile-suudi-arabistan-arasinda-stratejik-bir-guven-kuruluyor-1064323047.html

Çin Devlet Başkanı Şi: Çin ile Suudi Arabistan arasında stratejik bir güven kuruluyor

Çin Devlet Başkanı Şi: Çin ile Suudi Arabistan arasında stratejik bir güven kuruluyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında stratejik bir güven kurulduğunu söyledi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T06:35+0300

2022-12-08T06:35+0300

2022-12-08T06:35+0300

dünya

çin

çin devlet başkanı şi cinping

şi cinping

suudi arabistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064322901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36b8af2fadd3ed1cdd59d60b48377e8b.jpg

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi için Riyad'a gelen Şi, Kral Halid Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.Çin hükümeti ve halkı adına Suudi Arabistan'a selam ve sevgiler getirdiğini belirten Şi, iki ülke arasında 32 yıldır diplomatik ilişkinin karşılıklı anlayış ve destekle sürdüğünü vurguladı.Ülkesi ile Suudi Arabistan'ın güven, dostluk, ortaklık ilişkileriyle birbirine bağlı olduğunu anlatan Şi, şunları kaydetti:Derinlemesine görüşmeŞi, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile ikili ilişkiler, uluslararası ve bölgesel öneme sahip ortak konularda ilişkilerin gelişmesinin planlanması için birlikte çalışma yollarını derinlemesine görüşeceğini söyledi.Çin ile Arap ülkeleri arasında ilk kez zirve yapmak üzere Riyad'da bulunduğunu belirten Şi, Çin ile Arap ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri yeni bir düzeye taşımak arzusunda olduğunu kaydetti.Karşılamada, Riyad Emiri Faysal bin Bende bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ulusal Yatırım Fonu Başkanı Yasir Osman el-Rumeyyan ve Çin'in Riyad Büyükelçisi Chen Weiqing hazır bulundu.Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, 7-9 Aralık'taki resmi ziyaretinde, başkent Riyad'da düzenlenecek Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.Çin Devlet Başkanı Şi, 2016'da Riyad'ı ziyaret etmiş, 2019'da da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Pekin'de görüşmüştü.

çin

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, suudi arabistan