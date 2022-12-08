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CHP’li Kayışoğlu Genel Kurul’da 'Hacivat-Karagöz' oynattı
CHP’li Kayışoğlu Genel Kurul’da 'Hacivat-Karagöz' oynattı
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe eleştirilerini kürsüde Hacivat ve Karagöz oynatarak yaptı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T17:29+0300
2022-12-08T17:44+0300
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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda; bütçeyi kürsüde Hacivat ve Karagöz oynatarak eleştirdi. Kayışoğlu konuşmasına, "Tiyatro, opera ve bale bütçesi adına söz aldım" diyerek başladı ve sergilediği oyunda; Hacivat ve Karagöz arasında “‘Bizim vergiler beşli çeteye gidince 84 milyona para kalmıyor’, ‘Ne bizim vergiler peçeteye mi gidiyor?’, ‘Ha beşli çete ha peçete. Doğrusun Karagözüm’” diyalogları yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/chp-mugla-milletvekili-burak-erbay-tbmm-genel-kurulunda-cekicle-cep-telefonunu-kirdi-1062249199.html
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türkiye, tbmm, chp

CHP’li Kayışoğlu Genel Kurul’da 'Hacivat-Karagöz' oynattı

17:29 08.12.2022 (güncellendi: 17:44 08.12.2022)
© Fotoğraf : Twitter CHP’li Kayışoğlu Genel Kurul’da, 'Hacıvat-Karagöz' oynattı
CHP’li Kayışoğlu Genel Kurul’da, 'Hacıvat-Karagöz' oynattı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe eleştirilerini kürsüde Hacivat ve Karagöz oynatarak yaptı.
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda; bütçeyi kürsüde Hacivat ve Karagöz oynatarak eleştirdi.
Kayışoğlu konuşmasına, "Tiyatro, opera ve bale bütçesi adına söz aldım" diyerek başladı ve sergilediği oyunda; Hacivat ve Karagöz arasında “‘Bizim vergiler beşli çeteye gidince 84 milyona para kalmıyor’, ‘Ne bizim vergiler peçeteye mi gidiyor?’, ‘Ha beşli çete ha peçete. Doğrusun Karagözüm’” diyalogları yer aldı.
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay TBMM Genel Kurulu'nda çekiçle cep telefonunu kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
POLİTİKA
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay TBMM Genel Kurulu'nda çekiçle cep telefonunu kırdı
13 Ekim, 00:28
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