https://sputniknews.com.tr/20221208/chpli-kayisoglu-genel-kurulda-hacivat-karagoz-oynatti-1064351045.html
CHP’li Kayışoğlu Genel Kurul’da 'Hacivat-Karagöz' oynattı
CHP’li Kayışoğlu Genel Kurul’da 'Hacivat-Karagöz' oynattı
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe eleştirilerini kürsüde Hacivat ve Karagöz oynatarak yaptı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T17:29+0300
2022-12-08T17:29+0300
2022-12-08T17:44+0300
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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda; bütçeyi kürsüde Hacivat ve Karagöz oynatarak eleştirdi. Kayışoğlu konuşmasına, "Tiyatro, opera ve bale bütçesi adına söz aldım" diyerek başladı ve sergilediği oyunda; Hacivat ve Karagöz arasında “‘Bizim vergiler beşli çeteye gidince 84 milyona para kalmıyor’, ‘Ne bizim vergiler peçeteye mi gidiyor?’, ‘Ha beşli çete ha peçete. Doğrusun Karagözüm’” diyalogları yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/chp-mugla-milletvekili-burak-erbay-tbmm-genel-kurulunda-cekicle-cep-telefonunu-kirdi-1062249199.html
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türkiye, tbmm, chp
CHP’li Kayışoğlu Genel Kurul’da 'Hacivat-Karagöz' oynattı
17:29 08.12.2022 (güncellendi: 17:44 08.12.2022) Abone ol
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe eleştirilerini kürsüde Hacivat ve Karagöz oynatarak yaptı.
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda; bütçeyi kürsüde Hacivat ve Karagöz oynatarak eleştirdi.
Kayışoğlu konuşmasına, "Tiyatro, opera ve bale bütçesi adına söz aldım" diyerek başladı ve sergilediği oyunda; Hacivat ve Karagöz arasında “‘Bizim vergiler beşli çeteye gidince 84 milyona para kalmıyor’, ‘Ne bizim vergiler peçeteye mi gidiyor?’, ‘Ha beşli çete ha peçete. Doğrusun Karagözüm’” diyalogları yer aldı.