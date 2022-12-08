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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık'ta Almanya'yı ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık'ta Almanya'yı ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri kapsamında 14-17 Aralık'ta Almanya'da bulunacak. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T12:12+0300
2022-12-08T12:12+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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İlk çalışma ziyaretini 9-13 Ekim'de ABD'ye yapan Kılıçdaroğlu, 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında ise İngiltere'ye gitti.ABD'de olduğu gibi Londra'da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, altılı masa toplantısı nedeniyle kasım ayı sonunda yapacağı Almanya ziyaretini ise erteledi.28 Kasım'da altılı masa ve 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 14-17 Aralık'ta Almanya'ya yapacağı bildirildi.Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği öğrenildi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, türkiye, almanya
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, türkiye, almanya

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14-17 Aralık'ta Almanya'yı ziyaret edecek

12:12 08.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ile katıldığı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nın açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri kapsamında 14-17 Aralık'ta Almanya'da bulunacak.
İlk çalışma ziyaretini 9-13 Ekim'de ABD'ye yapan Kılıçdaroğlu, 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında ise İngiltere'ye gitti.
ABD'de olduğu gibi Londra'da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, altılı masa toplantısı nedeniyle kasım ayı sonunda yapacağı Almanya ziyaretini ise erteledi.
28 Kasım'da altılı masa ve 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 14-17 Aralık'ta Almanya'ya yapacağı bildirildi.
Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği öğrenildi.
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
POLİTİKA
Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu Londra’da tefecilerle mi görüştü?
7 Kasım, 10:06
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