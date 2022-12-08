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Çalışma Bakanı açıkladı: EYT'de yaş düğümü bugün çözülüyor
Çalışma Bakanı açıkladı: EYT'de yaş düğümü bugün çözülüyor
EYT düzenlemesinde yaş sınırı gelip gelmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T11:55+0300
2022-12-08T11:55+0300
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eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama
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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağı tartışılıyor.Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş gündeme geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken Beştepe'de önceki gün önemli bir toplantı gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.Toplantıda, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.İki bakan geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi.Düzenlemeden 2 milyon kişinin yararlanacağı, bunlardan 300 bininin kamuda, 1 milyon 700 bininin ise özel sektörde çalıştığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sadece 700 bin kişinin emekliliğini kaldırabileceği yönünde bir rapor sunuldu. 2 milyona yakın kişinin bir anda emekli olmasının bütçe üzerinde çok ağır bir yük yaratacağı ifade edildi. Bu gerekçelerle yaş sınırı gündeme getirildi.
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eyt, eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama
eyt, eyt için araştırma komisyonu kurulması adına yapılacak oylama

Çalışma Bakanı açıkladı: EYT'de yaş düğümü bugün çözülüyor

11:55 08.12.2022
© Fotoğraf : DHAMaltepe'de EYT mitingi
Maltepe'de EYT mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Fotoğraf : DHA
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EYT düzenlemesinde yaş sınırı gelip gelmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacağı tartışılıyor.

Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş gündeme geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.
EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken Beştepe'de önceki gün önemli bir toplantı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

Toplantıda, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.

İki bakan geçen hafta çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

Toplantıda 'EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir' görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi.
Düzenlemeden 2 milyon kişinin yararlanacağı, bunlardan 300 bininin kamuda, 1 milyon 700 bininin ise özel sektörde çalıştığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sadece 700 bin kişinin emekliliğini kaldırabileceği yönünde bir rapor sunuldu. 2 milyona yakın kişinin bir anda emekli olmasının bütçe üzerinde çok ağır bir yük yaratacağı ifade edildi. Bu gerekçelerle yaş sınırı gündeme getirildi.
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