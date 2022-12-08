https://sputniknews.com.tr/20221208/bimden-sabah-gazetesine-iki-sayfa-ilan-guveninize-tesekkur-ederiz-1064341058.html

BİM’den Sabah gazetesine iki sayfa ilan: Güveninize teşekkür ederiz

BİM’den Sabah gazetesine iki sayfa ilan: Güveninize teşekkür ederiz

BİM, Sabah gazetesine iki sayfalık ilan vererek, "Güveninize teşekkür ederiz" dedi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T15:02+0300

2022-12-08T15:02+0300

2022-12-08T15:02+0300

türkiye

bim

sabah

sabah gazetesi

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Artı Gerçek'in haberine göre, bugün yer alan ilanın sonunda, "Güveninize teşekkür ederiz" ifadeleri yer alıyor.Ne olmuştu?MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında, enflasyon etkisiyle oluşan fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere zam yapan zincir marketlerin 'FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını önermişti.Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM CEO’su Galip Aykaç, 30 Kasım'da 7. Private Label zirvesinde konuşmuştu. Aykaç, zincir marketler hakkında iktidarın söylemleri ve basında çıkan haberlerle ilgili olarak şunları söylemişti:"Perakende işletmelerinin enflasyondan arındırılmış sadece nominal kar rakamlarına bakan olumsuz yorum yapan trollere, maaşlı televizyon yöneticilerine, bizleri terörist ilan edenlere, bizlere vicdansız, hatta kansız diyenlere ve bunları gazetede yayınlayarak ahlaksızca bizi çete ilan edenlere ve -tabirimi maruz görün çok daha kötüsünü söylemek istiyorum ama müsaadenizle- gazeteci müsveddelerine söyleyeceğimiz sözler var."Aykaç'ın söz konusu konuşmasında sert ifadeler kullanarak şu açıklamaları yapmıştı:"'Eğer doğruysa' diyerek ülkenin değerlerine saldıranlara, ilan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara, televizyonda salyalarını akıtarak küfredenlere, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, 'bu dünyayı size yaşanmaz kılarım' diyecek kadar meselelerden bir haber olan, depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları 'halka dağıtırım' diyen iş bilmez yöneticilere, mağaza çalışanlarına 'söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirtmeyiz’ diyen yerel yöneticilere, ziraatten haberi olmayan İstanbul Ziraat Odası başkanına, FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bize bakarak 'ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına' demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz."

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