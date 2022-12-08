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Beyaz Saray, Rusya'yla takasa Paul Whelan’ın neden dahil edilmediğini anlattı
Beyaz Saray, Rusya'yla takasa Paul Whelan’ın neden dahil edilmediğini anlattı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basketbolcu Brittney Griner’in iadesi için kabul edilen şartlarda, Paul Whelan... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T21:15+0300
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Kirby, “Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama tüm mesele, Whelan’a karşı uydurma casusluk suçlamalarıyla ilgili. Trevor Reed ve Brittney Griner ile yaptığımız gibi Whelan sorununa çözüm bulamadık” diye açıkladı.Kirby, bunun Whelan’ı iade etmek için çabalamayı bırakacakları anlamına gelmediğini kaydetti.
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rusya, abd, takas

Beyaz Saray, Rusya'yla takasa Paul Whelan’ın neden dahil edilmediğini anlattı

21:15 08.12.2022 (güncellendi: 21:18 08.12.2022)
© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFFPaul Whelan
Paul Whelan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFF
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basketbolcu Brittney Griner’in iadesi için kabul edilen şartlarda, Paul Whelan için Rusya’yla anlaşmaya varamadıklarını belirtti.
Kirby, “Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama tüm mesele, Whelan’a karşı uydurma casusluk suçlamalarıyla ilgili. Trevor Reed ve Brittney Griner ile yaptığımız gibi Whelan sorununa çözüm bulamadık” diye açıkladı.
Kirby, bunun Whelan’ı iade etmek için çabalamayı bırakacakları anlamına gelmediğini kaydetti.
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