https://sputniknews.com.tr/20221208/beyaz-saray-rusyayla-takasa-neden-paul-whelanin-dahil-edilmedigini-anlatti-1064356483.html

Beyaz Saray, Rusya'yla takasa Paul Whelan’ın neden dahil edilmediğini anlattı

Beyaz Saray, Rusya'yla takasa Paul Whelan’ın neden dahil edilmediğini anlattı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basketbolcu Brittney Griner’in iadesi için kabul edilen şartlarda, Paul Whelan... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

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Kirby, “Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama tüm mesele, Whelan’a karşı uydurma casusluk suçlamalarıyla ilgili. Trevor Reed ve Brittney Griner ile yaptığımız gibi Whelan sorununa çözüm bulamadık” diye açıkladı.Kirby, bunun Whelan’ı iade etmek için çabalamayı bırakacakları anlamına gelmediğini kaydetti.

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