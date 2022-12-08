https://sputniknews.com.tr/20221208/benzin-fiyatlarinda-213-liralik-indirim-20-liranin-altina-indi-1064325943.html

Benzin fiyatlarında 2.13 liralık indirim: 20 liranın altına indi

Benzin fiyatlarında 2.13 liralık indirim: 20 liranın altına indi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan üst üste indirimler... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T09:39+0300

2022-12-08T09:39+0300

2022-12-08T09:39+0300

ekonomi

türkiye

akaryakıt

fiyat

benzin

motorin

lpg

indirim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049809712_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4bb6b0e9e94978ffcc0aa9938fe6eb33.jpg

Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi. Sektör kaynaklarına göre; Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim geldi.İndirim sonrasında benzin 20 liranın altına indi.Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.15 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.12 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.14 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.10 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,83 TLAnkara'da benzin litre fiyatı 18.34 TLAnkara'da motorin litre fiyatı 21.27 TLAnkara'da LPG litre fiyatı 10.79 TLİzmir'de benzin litre fiyatı 18.34 TLİzmir'de motorin litre fiyatı 21.35 TLİzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, akaryakıt, fiyat, benzin, motorin, lpg, indirim