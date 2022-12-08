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https://sputniknews.com.tr/20221208/benzin-fiyatlarinda-213-liralik-indirim-20-liranin-altina-indi-1064325943.html
Benzin fiyatlarında 2.13 liralık indirim: 20 liranın altına indi
Benzin fiyatlarında 2.13 liralık indirim: 20 liranın altına indi
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan üst üste indirimler... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T09:39+0300
2022-12-08T09:39+0300
ekonomi
türkiye
akaryakıt
fiyat
benzin
motorin
lpg
indirim
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Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi. Sektör kaynaklarına göre; Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim geldi.İndirim sonrasında benzin 20 liranın altına indi.Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.15 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.12 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.14 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.10 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,83 TLAnkara'da benzin litre fiyatı 18.34 TLAnkara'da motorin litre fiyatı 21.27 TLAnkara'da LPG litre fiyatı 10.79 TLİzmir'de benzin litre fiyatı 18.34 TLİzmir'de motorin litre fiyatı 21.35 TLİzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL
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türkiye, akaryakıt, fiyat, benzin, motorin, lpg, indirim
türkiye, akaryakıt, fiyat, benzin, motorin, lpg, indirim

Benzin fiyatlarında 2.13 liralık indirim: 20 liranın altına indi

09:39 08.12.2022
© AAAkaryakıt - pompa
Akaryakıt - pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan üst üste indirimler sonrasında dün gece yarısından itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim yapıldı.
Brent petrol fiyatı 79 dolar seviyesine kadar geriledi. Sektör kaynaklarına göre; Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim geldi.
İndirim sonrasında benzin 20 liranın altına indi.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 18.15 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 18.14 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,83 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 18.34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 21.27 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 18.34 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 21.35 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL
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