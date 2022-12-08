https://sputniknews.com.tr/20221208/belarusta-resit-olmayanlara-ve-hamile-kadinlara-af-yolda-1064351312.html

Belarus’ta reşit olmayanlara ve hamile kadınlara af yolda

Belarus’ta reşit olmayanlara ve hamile kadınlara af yolda

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü’ne denk gelecek olan af yasasını imzaladı. Belgeye göre reşit olmayanlar ve hamile kadınlar dahil bazı... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T17:52+0300

2022-12-08T17:52+0300

2022-12-08T17:56+0300

belarus

aleksandr lukaşenko

dünya

af

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056125600_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_3420b05262a4be44113e925a9c8930e5.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, (17 Eylül’de kutlanan) Ulusal Birlik Günü’ne denk gelecek olan af yasasını imzaladı. Belgeye göre ‘çok ağır olmayan’ ve kamu için büyük tehlike oluşturmayan suçları işlemiş olan kişiler adli cezadan muaf tutulacak.Belarus devlet haber ajansının aktardığı üzere Belarus’ta affa tabi tutulacak kişi kategorileri şöyle sıralandı:Haberde, “Ayrıca, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile ertelenmiş cezaları bulunan, ceza infazı şartlı olarak uygulanmayan, hüküm giymiş ancak cezaları uygulamaya alınmamış kişilerin; tutuklama şeklinde cezaya çarptırılmış olanların ve diğer bazı hükümlü kategorilerinin cezadan muaf tutulması öngörülmüştür” ifadeleri yer aldı.Af, terör ya da aşırılık suçlarından hüküm giymiş olanları kapsamayacak, affa tabi olan her kişinin ceza süresinin azaltılması konusu bireysel olarak kararlaştırılacak.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, aleksandr lukaşenko, af