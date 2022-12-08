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https://sputniknews.com.tr/20221208/belarusta-resit-olmayanlara-ve-hamile-kadinlara-af-yolda-1064351312.html
Belarus’ta reşit olmayanlara ve hamile kadınlara af yolda
Belarus’ta reşit olmayanlara ve hamile kadınlara af yolda
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü’ne denk gelecek olan af yasasını imzaladı. Belgeye göre reşit olmayanlar ve hamile kadınlar dahil bazı... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T17:52+0300
2022-12-08T17:56+0300
belarus
aleksandr lukaşenko
dünya
af
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, (17 Eylül’de kutlanan) Ulusal Birlik Günü’ne denk gelecek olan af yasasını imzaladı. Belgeye göre ‘çok ağır olmayan’ ve kamu için büyük tehlike oluşturmayan suçları işlemiş olan kişiler adli cezadan muaf tutulacak.Belarus devlet haber ajansının aktardığı üzere Belarus’ta affa tabi tutulacak kişi kategorileri şöyle sıralandı:Haberde, “Ayrıca, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile ertelenmiş cezaları bulunan, ceza infazı şartlı olarak uygulanmayan, hüküm giymiş ancak cezaları uygulamaya alınmamış kişilerin; tutuklama şeklinde cezaya çarptırılmış olanların ve diğer bazı hükümlü kategorilerinin cezadan muaf tutulması öngörülmüştür” ifadeleri yer aldı.Af, terör ya da aşırılık suçlarından hüküm giymiş olanları kapsamayacak, affa tabi olan her kişinin ceza süresinin azaltılması konusu bireysel olarak kararlaştırılacak.
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belarus, aleksandr lukaşenko, af
belarus, aleksandr lukaşenko, af

Belarus’ta reşit olmayanlara ve hamile kadınlara af yolda

17:52 08.12.2022 (güncellendi: 17:56 08.12.2022)
© Sputnik / Виталий Аньков / Multimedya arşivine gidinBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko,
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü’ne denk gelecek olan af yasasını imzaladı. Belgeye göre reşit olmayanlar ve hamile kadınlar dahil bazı kişiler adli cezadan muaf tutulacak.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, (17 Eylül’de kutlanan) Ulusal Birlik Günü’ne denk gelecek olan af yasasını imzaladı. Belgeye göre ‘çok ağır olmayan’ ve kamu için büyük tehlike oluşturmayan suçları işlemiş olan kişiler adli cezadan muaf tutulacak.
Belarus devlet haber ajansının aktardığı üzere Belarus’ta affa tabi tutulacak kişi kategorileri şöyle sıralandı:
Reşit olmayanlar;
Hamile kadınlar;
Emekli vatandaşlar;
1. ve 2. grup engelliler; ‘Birden çok hastalığı olan bazı kişiler’;
Diğer ülkelerde meydana gelen savaş gazileri;
Çernobil NGS kazasına ya da diğer radyasyon kazalarına maruz kalanlar;
Askerlik hizmeti veya resmi faaliyetler sırasında yaralananlar, sakatlananlar ve hastalananlar;
18 yaşın altında çocukları olan kadınlar veya bekar erkekler (çocuklara yönelik suç işleyenler hariç).
Haberde, “Ayrıca, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile ertelenmiş cezaları bulunan, ceza infazı şartlı olarak uygulanmayan, hüküm giymiş ancak cezaları uygulamaya alınmamış kişilerin; tutuklama şeklinde cezaya çarptırılmış olanların ve diğer bazı hükümlü kategorilerinin cezadan muaf tutulması öngörülmüştür” ifadeleri yer aldı.
Af, terör ya da aşırılık suçlarından hüküm giymiş olanları kapsamayacak, affa tabi olan her kişinin ceza süresinin azaltılması konusu bireysel olarak kararlaştırılacak.
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