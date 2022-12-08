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https://sputniknews.com.tr/20221208/belarus-doviz-sepetinden-euroyu-cikariyor-rus-rublesinin-payini-artirma-karari-alindi-1064355644.html
Belarus, döviz sepetinden euroyu çıkarıyor: Rus rublesinin payını artırma kararı alındı
Belarus, döviz sepetinden euroyu çıkarıyor: Rus rublesinin payını artırma kararı alındı
Belarus Merkez Bankası, 12 Aralık'tan itibaren euronun döviz sepetinden çıkarılacağı, Rus rublesinin payının ise artırılacağını bildirdi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T20:02+0300
2022-12-08T20:02+0300
ekonomi
belarus
ruble
euro
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Belarus Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 12 Aralık'tan itibaren euronun ülkenin döviz sepetine dahil edilen yabancı para birimleri listesinden çıkarılacağı, Rus rublesinin payının artırılarak yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarılacağı belirtildi.Açıklamada, 2022'de Belarus'un başta Rusya ve Çin olmak üzere Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleriyle dış ticaret hacminin arttığına dikkat çekilerek, dış ekonomik ödemelerde ticaret ortaklarının ulusal para birimlerinin kullanımının arttığı kaydedildi.Belarus’a uygulanan yaptırımlarla birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ticaretin azalması koşullarında, euro cinsinden ödemeler azalırken, Rus rublesi ile işlem hacminin arttığı, bu nedenle Belarus Merkez Bankası’nın euroyu döviz sepetinden çıkarmaya ve Rus rublesinin payını artırmaya karar verdiği vurgulandı.Böylece ülkenin döviz sepetindeki Rus rublesinin payı yüzde 60, ABD dolarının yüzde 30 ve Çin yuanın payı yüzde 10 olarak belirlendi.Belarus Döviz ve Menkul Kıymetler Borsası'nda euro ticaretinin devam edeceği ve Belarus rublesinin euroya karşı resmi döviz kurunun euronun ABD dolarına karşı çapraz kuru temelinde belirleneceği ifade edildi.
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belarus, ruble, euro
belarus, ruble, euro

Belarus, döviz sepetinden euroyu çıkarıyor: Rus rublesinin payını artırma kararı alındı

20:02 08.12.2022
© Sputnik / Кирилл КаллиниковMoskova- Euro- Rusya- Ruble- Banka
Moskova- Euro- Rusya- Ruble- Banka - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Belarus Merkez Bankası, 12 Aralık'tan itibaren euronun döviz sepetinden çıkarılacağı, Rus rublesinin payının ise artırılacağını bildirdi.
Belarus Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 12 Aralık'tan itibaren euronun ülkenin döviz sepetine dahil edilen yabancı para birimleri listesinden çıkarılacağı, Rus rublesinin payının artırılarak yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarılacağı belirtildi.
Açıklamada, 2022'de Belarus'un başta Rusya ve Çin olmak üzere Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleriyle dış ticaret hacminin arttığına dikkat çekilerek, dış ekonomik ödemelerde ticaret ortaklarının ulusal para birimlerinin kullanımının arttığı kaydedildi.
Belarus’a uygulanan yaptırımlarla birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ticaretin azalması koşullarında, euro cinsinden ödemeler azalırken, Rus rublesi ile işlem hacminin arttığı, bu nedenle Belarus Merkez Bankası’nın euroyu döviz sepetinden çıkarmaya ve Rus rublesinin payını artırmaya karar verdiği vurgulandı.
Böylece ülkenin döviz sepetindeki Rus rublesinin payı yüzde 60, ABD dolarının yüzde 30 ve Çin yuanın payı yüzde 10 olarak belirlendi.
Belarus Döviz ve Menkul Kıymetler Borsası'nda euro ticaretinin devam edeceği ve Belarus rublesinin euroya karşı resmi döviz kurunun euronun ABD dolarına karşı çapraz kuru temelinde belirleneceği ifade edildi.
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