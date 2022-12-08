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Bakan Akar: F-16 konusunda ABD'den somut adımlar bekliyoruz
Bakan Akar: F-16 konusunda ABD'den somut adımlar bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 2023 savunma bütçesini de içeren tasarısının son... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
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f-16
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Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bir gazetecinin, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 2023 savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 40 F16'nın tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Bu çalışmaların olumlu ve süratli şekilde sonuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Akar, şunları söyledi:'Güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir'Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20221208/abd-yasa-tasarisinda-kisitlamalari-kaldirdi-f-16lar-turkiyeye-gelecek-mi-1064326461.html
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hulusi akar, abd, türkiye, f-16, senato
hulusi akar, abd, türkiye, f-16, senato

Bakan Akar: F-16 konusunda ABD'den somut adımlar bekliyoruz

16:13 08.12.2022 (güncellendi: 16:29 08.12.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 2023 savunma bütçesini de içeren tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz" dedi.
Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bir gazetecinin, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 2023 savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 40 F16'nın tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Bu çalışmaların olumlu ve süratli şekilde sonuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Akar, şunları söyledi:
"Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası görüşmelerde, heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını, başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz."

'Güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
"Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda, müttefiklerimizden, Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. F16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var, fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir."
TSK - F16 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
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ABD ‘yasa tasarısında’ kısıtlamaları kaldırdı: F-16’lar Türkiye’ye gelecek mi?
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