https://sputniknews.com.tr/20221208/arac-kiralama-sitelerini-kopyalayip-kandirdilar-hadi-sen-git-suyunu-ic-bu-da-sana-ders-olsun-1064329742.html

Araç kiralama sitelerini kopyalayıp kandırdılar: 'Hadi sen git suyunu iç, bu da sana ders olsun’

Araç kiralama sitelerini kopyalayıp kandırdılar: 'Hadi sen git suyunu iç, bu da sana ders olsun’

Ordu’da, otomobilini sattığı için araç kiralamak isteyen bir kişi, dolandırıcıların mağduru oldu. Kurumsal bir firmaya benzetilen internet sitesinden araç... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T11:34+0300

2022-12-08T11:34+0300

2022-12-08T11:34+0300

türkiye

araç

kiralama

araç kiralama

ordu

dolandırıcılık

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Giresun Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Halis Gözpınar, Ordu’dan işine gitmek için araç kiralamak istedi. Kurumsal bir firmanın internet sitesine benzetilen ve dolandırıcılara ait olan internet sitesinden beğendiği aracı seçen Gözpınar, karşı tarafından istediği tutarı internet bankacılığı ile hesaba gönderdi. 'Her şey profesyoneldi'Olayı anlatan Halis Gözpınar, “Aracımı sattım ve yeni bir araç almak istedim. Çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle istediğim araca ulaşamadım. Bu zaman zarfında Ordu’dan Giresun’a gitmek için araç kiralamak istedim. İnternet sitelerine baktım ve burada maalesef dolandırıcı bir firma ile karşılaştım. Kurumsal araç kiralama firmalarının sitesine benziyordu ve ben de böyle bir yanılgıya düştüm. Firma ile iletişime geçtim, her şey gayet profesyoneldi. Bana IBAN numarası gönderdiler ve işim görülsün diye çok sorgulamadan ücreti ödedim. Sonrasında sözleştik ve vale bana aracı 15.00 gibi teslim edecekti. Bir saat geçti ve gelmedi. Sonrasında beni arayarak siparişte aksaklık olduğunu söyleyerek, ‘efendim kasko ve sigorta ile ilgili de 20 bin TL tutarında bir ödeme yapmanız gerekiyor’ dediler. Bütçem olmadığını söyleyince 10 bin TL yapacaklarını söylediler” dedi.'Dolandırıcılar bana ‘hadi git suyunu iç, bu da sana ders olsun’ dediler'Bu tutara karşı çıkınca dolandırıcıların parayı (kasko için istenen tutar) 30 dakika içerisinde geri göndereceklerini söylediklerini aktaran Gözpınar, “Bana böyle bir güzellik yapacaklarını da söyleyince dolandırıcı olduklarını anladım. Kabul etmediler ama dolandırıldığımı tekrarlayınca artık müşteri hizmetleri gibi değil, dalga geçerek vatandaş gibi konuşmaya başladılar. Bana ‘hadi sen git suyunu iç, hayırlı olsun, bu da sana ders olsun’ deyip telefonu kapattılar. Ben de bir vatandaş olarak gerekli birimleri aradım ve başkasının da başına gelmesini istemiyorum” şeklinde konuştu.'Kurumsal firmaları taklit ediyorlar'“Ben bin 500 TL tutarında bir ödeme yapmıştım, 30-40 bin TL ödeme yapan insanlar da var” diyen Gözpınar, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220713/dolandiricilarin-son-kurbani-prof-zerrin-bayrakdar-oldu-bankada-nakit-kalmayinca-fark-etti--1058653588.html

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araç, kiralama, araç kiralama, ordu, dolandırıcılık