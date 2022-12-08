https://sputniknews.com.tr/20221208/ankara-merkezli-yabanci-terorist-savasci-operasyonu-18-isid-mensubu-gozaltina-alindi-1064326954.html
Ankara merkezli 'yabancı terörist savaşçı' operasyonu: 18 IŞİD mensubu gözaltına alındı
Ankara merkezli 'yabancı terörist savaşçı' operasyonu: 18 IŞİD mensubu gözaltına alındı
Ankara merkezli IŞİD operasyonunda yabancı terörist savaşçı oldukları bildirilen 18 şüpheli gözaltına alındı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T10:00+0300
2022-12-08T10:00+0300
2022-12-08T10:16+0300
türkiye
işid
ankara
ankara emniyet müdürlüğü
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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu dönemde terör örgütünde görev aldığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı, firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.Bu arada elde edilen istihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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işid, ankara, ankara emniyet müdürlüğü
işid, ankara, ankara emniyet müdürlüğü
Ankara merkezli 'yabancı terörist savaşçı' operasyonu: 18 IŞİD mensubu gözaltına alındı
10:00 08.12.2022 (güncellendi: 10:16 08.12.2022) Abone ol
Ankara merkezli IŞİD operasyonunda yabancı terörist savaşçı oldukları bildirilen 18 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu dönemde terör örgütünde görev aldığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı, firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Bu arada elde edilen istihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan uzun soluklu risk ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde görev aldıkları bilgileri elde edilen toplam (25) yabancı uyruklu şahsa yönelik ilimiz genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda (18) şahıs yakalanmış, firari şahısların yakalanması amacıyla çalışmalara devam edilmektedir. Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrasında sınırdışı edilmek üzere Göç idaresine teslim edilmeleri planlanmaktadır."