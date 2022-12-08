https://sputniknews.com.tr/20221208/ankara-merkezli-yabanci-terorist-savasci-operasyonu-18-isid-mensubu-gozaltina-alindi-1064326954.html

Ankara merkezli 'yabancı terörist savaşçı' operasyonu: 18 IŞİD mensubu gözaltına alındı

Ankara merkezli 'yabancı terörist savaşçı' operasyonu: 18 IŞİD mensubu gözaltına alındı

Ankara merkezli IŞİD operasyonunda yabancı terörist savaşçı oldukları bildirilen 18 şüpheli gözaltına alındı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T10:00+0300

2022-12-08T10:00+0300

2022-12-08T10:16+0300

türkiye

işid

ankara

ankara emniyet müdürlüğü

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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu dönemde terör örgütünde görev aldığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı, firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.Bu arada elde edilen istihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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işid, ankara, ankara emniyet müdürlüğü