https://sputniknews.com.tr/20221208/altay-turk-dunyasi-farkli-ulkelerden-bilim-insanlari-arastirma-sonuclarini-sundu-1064334736.html

Altay Türk Dünyası: Farklı ülkelerden bilim insanları araştırma sonuçlarını sundu

Altay Türk Dünyası: Farklı ülkelerden bilim insanları araştırma sonuçlarını sundu

Rossiya Segodnya Medya Grubu Basın Merkezi’nde gerçekleştirilen 'Büyük Altay Türk Dünyası' projesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T16:30+0300

2022-12-08T16:30+0300

2022-12-08T16:30+0300

bilim

altay

türkler

kazakistan

tarih

arkeoloji

rusya

özbekistan

kırgızistan

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

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Altay Devlet Üniversitesi Başkanı, 'Büyük Altay Türk Dünyası' projesinin lideri Sergey Zemlyukov, Kırgızistan ve Altay’da 2021’de dört ve 2022’de beş keşif gezisinin düzenlendiğini anlattı. Keşif gezilerinin sonucu, Altay’da Göktürk Kağanlığı dönemine ait katalog yayınlandı. Bu çalışmaların sonuçları, 'Türklerin Ata Yurdu Büyük Altay' adlı sanal müzenin temelini de oluşturdu. Zemlyukov, “Geleceğe yönelik planlarda, bu döneme ait heykel ve petroglif haritasının oluşturulması var” ifadesini kullandı.Projenin amaçlarını anlatan Zemlyukov, “Ortak amacımız, Büyük Altay halklarının tarihi geçmişini, geleneksel manevi ve ahlaki, ailevi değerlerini, dünya görüşlerini bölgesel sosyokültürel istikrarı korumaya yönelik önemli kaynak olarak değerlendirmek” dedi.Tüm keşif gezileri uluslararası nitelik taşıyordu. Gezilere Kazakistanlı bilim insanları da katıldı.Tataristan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Marcani Tarih Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Dr. İskender İzmaylov, Altay Dünyası’nın Altay’dan çok daha geniş olduğunu belirterek, “Devletimiz, Slav ve Türk halklarının birliğinden doğdu, bir Türk-Slav birliği olarak şekillendi. Büyük Altay’ın tarihi, yalnızca bazı ayrı halkların oluşumu değil, aynı zamanda Türk-Slav medeniyetini şekillendiren ve sürekli gelişen imparatorluğa entegrasyonlarının tarihi” yorumunda bulundu.2019’da başlatılan Büyük Altay Türk Dünyası projesinde bugün Rusya içinden ve dışından 30 üniversite yer alıyor. Çalışmalar, Türk dünyasının çeşitli yönlerini incelemek amacıyla arkeoloji, etnografya ve etnokültüroloji, etnosiyaset, siyasi ve yasal sistemlerin analizi, etnomezhepsel ilişkiler ve medya alanı olmak üzere altı bilimsel alanda yürütülüyor.

altay

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bilim, altay, türkler, kazakistan, tarih, arkeoloji, rusya, özbekistan, kırgızistan, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı