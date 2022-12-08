https://sputniknews.com.tr/20221208/almanyada-iklim-aktivistleri-kendilerini-ucak-pistine-yapistirdi-1064343199.html

Almanya'da iklim aktivistleri kendilerini uçak pistine yapıştırdı

Almanya'da iklim aktivistleri kendilerini uçak pistine yapıştırdı

Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi düzenledi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T15:46+0300

2022-12-08T15:46+0300

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almanya

dünya

havalimanı

münih

çevreci

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'Son Kuşak' (Letzte Generation) grubunun Twitter’dan yayınladığı fotoğraflarda, tel örgüleri keserek kuzey pistine ulaşan eylemcilerin, ellerini yere yapıştırarak oturma eylemi yaptıkları görüldü.Polis, yaklaşık bir saat süren eylem sonrası aktivistleri kimlik tespiti için karakola götürdü. Eylem nedeniyle, iki pisti bulunan havalimanının kuzey pisti geçici olarak kapatıldı. Uçaklar güney pistine yönlendirildi. Protestocular Berlin Havalimanı'na da girdi ancak eylem yapamadan polis tarafından engellendi.

almanya

münih

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almanya, havalimanı, münih, çevreci