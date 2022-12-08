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https://sputniknews.com.tr/20221208/almanyada-iklim-aktivistleri-kendilerini-ucak-pistine-yapistirdi-1064343199.html
Almanya'da iklim aktivistleri kendilerini uçak pistine yapıştırdı
Almanya'da iklim aktivistleri kendilerini uçak pistine yapıştırdı
Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi düzenledi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:46+0300
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almanya
dünya
havalimanı
münih
çevreci
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'Son Kuşak' (Letzte Generation) grubunun Twitter’dan yayınladığı fotoğraflarda, tel örgüleri keserek kuzey pistine ulaşan eylemcilerin, ellerini yere yapıştırarak oturma eylemi yaptıkları görüldü.Polis, yaklaşık bir saat süren eylem sonrası aktivistleri kimlik tespiti için karakola götürdü. Eylem nedeniyle, iki pisti bulunan havalimanının kuzey pisti geçici olarak kapatıldı. Uçaklar güney pistine yönlendirildi. Protestocular Berlin Havalimanı'na da girdi ancak eylem yapamadan polis tarafından engellendi.
almanya
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almanya, havalimanı, münih, çevreci
almanya, havalimanı, münih, çevreci

Almanya'da iklim aktivistleri kendilerini uçak pistine yapıştırdı

15:46 08.12.2022 (güncellendi: 15:52 08.12.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDUçak- Havalimanı- Schengen
Uçak- Havalimanı- Schengen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi düzenledi.
'Son Kuşak' (Letzte Generation) grubunun Twitter’dan yayınladığı fotoğraflarda, tel örgüleri keserek kuzey pistine ulaşan eylemcilerin, ellerini yere yapıştırarak oturma eylemi yaptıkları görüldü.
Polis, yaklaşık bir saat süren eylem sonrası aktivistleri kimlik tespiti için karakola götürdü. Eylem nedeniyle, iki pisti bulunan havalimanının kuzey pisti geçici olarak kapatıldı.
Uçaklar güney pistine yönlendirildi.
Protestocular Berlin Havalimanı'na da girdi ancak eylem yapamadan polis tarafından engellendi.
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