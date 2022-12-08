https://sputniknews.com.tr/20221208/almanyada-iklim-aktivistleri-kendilerini-ucak-pistine-yapistirdi-1064343199.html
Almanya'da iklim aktivistleri kendilerini uçak pistine yapıştırdı
Almanya'da iklim aktivistleri kendilerini uçak pistine yapıştırdı
Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi düzenledi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T15:46+0300
2022-12-08T15:46+0300
2022-12-08T15:52+0300
almanya
dünya
havalimanı
münih
çevreci
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'Son Kuşak' (Letzte Generation) grubunun Twitter’dan yayınladığı fotoğraflarda, tel örgüleri keserek kuzey pistine ulaşan eylemcilerin, ellerini yere yapıştırarak oturma eylemi yaptıkları görüldü.Polis, yaklaşık bir saat süren eylem sonrası aktivistleri kimlik tespiti için karakola götürdü. Eylem nedeniyle, iki pisti bulunan havalimanının kuzey pisti geçici olarak kapatıldı. Uçaklar güney pistine yönlendirildi. Protestocular Berlin Havalimanı'na da girdi ancak eylem yapamadan polis tarafından engellendi.
almanya
münih
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, havalimanı, münih, çevreci
almanya, havalimanı, münih, çevreci
Almanya'da iklim aktivistleri kendilerini uçak pistine yapıştırdı
15:46 08.12.2022 (güncellendi: 15:52 08.12.2022) Abone ol
Almanya'da çevreciler, hükümetin çevre ve iklim politikasını protesto etmek amacıyla Münih Havalimanı pistinde oturma eylemi düzenledi.
'Son Kuşak' (Letzte Generation) grubunun Twitter’dan yayınladığı fotoğraflarda, tel örgüleri keserek kuzey pistine ulaşan eylemcilerin, ellerini yere yapıştırarak oturma eylemi yaptıkları görüldü.
Polis, yaklaşık bir saat süren eylem sonrası aktivistleri kimlik tespiti için karakola götürdü. Eylem nedeniyle, iki pisti bulunan havalimanının kuzey pisti geçici olarak kapatıldı.
Uçaklar güney pistine yönlendirildi.
Protestocular Berlin Havalimanı'na da girdi ancak eylem yapamadan polis tarafından engellendi.