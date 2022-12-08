https://sputniknews.com.tr/20221208/almanyada-darbe-girisimi-suclamasiyla-gozaltina-alinanlarin-13u-tutuklandi-1064322541.html

Almanya'da darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınanların 13'ü tutuklandı

Almanya'da darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınanların 13'ü tutuklandı

Almanya'da yapılan baskınlarda darbe planlamak ve terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alınan 25 kişinin 13'ü tutuklandı. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T05:07+0300

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2022-12-08T05:07+0300

dünya

almanya

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darbe girişimi

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tutuklama

operasyon

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Bugün sabah saatlerinde ülke genelinde yaklaşık 130 evde aramalar yapan üç bine yakın polis ve GSG9 adlı özel kuvvetler birimi yaklaşık 30 kişiyi gözaltına almış, 52 kişi hakkında da tutanak hazırlamıştı. Federal savcılık yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra gözaltına alınanlardan 13'ünün tutuklandığını bildirdi.Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) 'Gölge' adını verdiği operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili, hakim ve yüksek rütbeli eski askerlerin olduğu Alman basınına yansıyan haberler arasında.Karlsruhe Federal Savcılık sözcüsünün açıkladığına göre tutuklananlardan 2'si elebaşı olmak üzere 22'sinin terör örgütü üyesi olduğu belirtildi. Sözcü, 3 kişinin ise terör örgütü destekçisi olmamakla suçlandığını aktardı. 27 başka zanlının daha olduğunu açıklayan sözcü "Bu oluşum için henüz bir isim bulamadık” dedi.Şüpheliler devlet düzenini yıkmak ile suçlanıyorFederal Savcılık Sözcüsü, "Dernek üyeleri, bu projenin ancak askeri araçlar kullanılarak ve devlet temsilcilerine şiddet uygulanarak gerçekleştirilebileceğinin bilincindedir. Buna cinayet işlemek de dahildir” dedi.Önceki soruşturmalara göre, dernek üyelerinin bireysel olarak küçük bir silahlı grupla Alman Federal Meclisi'ne girmek için somut hazırlıklar yaptıklarına dair şüpheler de vardı.Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, "Bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu sürüyor" diyerek operasyonun başarılı olduğunu söyledi.Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise "Soruşturmalar, Reichsbürger çevresinden gelen bir terör tehdidinin farkında olmamıza izin veriyor" dedi. Faeser, baskın yapılan terör örgütünün darbe ve komplo ideolojilerine ilişkin şiddetli fanteziler tarafından yönlendirildiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221207/almanyada-darbe-girisimi-teror-orgutu-uyeliginden-yargilanacaklar-1064316100.html

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almanya, darbe, darbe girişimi, gözaltı, tutuklama, operasyon