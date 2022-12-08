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https://sputniknews.com.tr/20221208/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1064335197.html
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
afad
akdeniz
deprem
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AFAD verilerine göre merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.46'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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afad, akdeniz, deprem
afad, akdeniz, deprem

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

13:16 08.12.2022 (güncellendi: 13:40 08.12.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AA
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AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.46'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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