https://sputniknews.com.tr/20221208/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1064335197.html
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T13:16+0300
2022-12-08T13:16+0300
2022-12-08T13:40+0300
türkiye
afad
akdeniz
deprem
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AFAD verilerine göre merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.46'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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afad, akdeniz, deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
13:16 08.12.2022 (güncellendi: 13:40 08.12.2022) Abone ol
AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.46'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.