https://sputniknews.com.tr/20221208/adanali-pilottan-gulduren-anons-1064356368.html
Adanalı pilottan güldüren anons
Adanalı pilottan güldüren anons
Adanalı kaptan pilot, İstanbul uçuşu öncesinde yaptığı anonsla yolcuları güldürdü. Kaptan pilot, İstanbul'daki sis beklentisiyle ilgili olarak "Adana olsa... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T20:54+0300
2022-12-08T20:54+0300
2022-12-08T21:00+0300
yaşam
adana
istanbul
uçak
pilot
adana kebap
anons
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Adana-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu, yaptığı anonsla yolcuları güldürdü. "Biraz sis beklentisi var, Adana olsa kebap dumanından kaynaklı olduğunu söyleyecektim sisin" diyen kaptan pilot, anonsa şunları söyledi: "Check-in olduğu için, şu an için 3 dakikaları var, onların gelişini takiben kapılarımızı kapatıp uçuşumuza başlayacağız. Gelmezlerse yine başlayacağız efendim. Uçuşumuz 1 saat 20 dakika sürecek, şu an İstanbul'da hava kapalı, sıcaklık 10 derece santigrat civarında. Bugün, gece yarısından sonra biraz sis beklentisi var efendim İstanbul için. Adana olsa kebap dumanından kaynaklı olduğunu söyleyecektim sisin, ancak İstanbul'da ne kaynaklı olduğunu bilmiyorum efendim. Gidince göreceğiz. Yarın öğlen saatlerinde yine havanın açması bekleniyor İstanbul için, tabii bizler görmeyeceğiz, biz hemen geri döneceğiz Adana'ya. Çünkü biz canım Adana'dan ayrı kalamıyoruz fazla. Hemen geri dönüyoruz. Alçalışa beraber size yine son hava durumu hakkında tekrar bilgi vereceğim, iyi uçuşlar diliyorum."
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adana, istanbul, uçak, pilot, adana kebap, anons
adana, istanbul, uçak, pilot, adana kebap, anons
Adanalı pilottan güldüren anons
20:54 08.12.2022 (güncellendi: 21:00 08.12.2022) Abone ol
Adanalı kaptan pilot, İstanbul uçuşu öncesinde yaptığı anonsla yolcuları güldürdü. Kaptan pilot, İstanbul'daki sis beklentisiyle ilgili olarak "Adana olsa kebap dumanından kaynaklı olduğunu söyleyecektim" dedi.
Adana-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu, yaptığı anonsla yolcuları güldürdü.
"Biraz sis beklentisi var, Adana olsa kebap dumanından kaynaklı olduğunu söyleyecektim sisin" diyen kaptan pilot, anonsa şunları söyledi:
"Check-in olduğu için, şu an için 3 dakikaları var, onların gelişini takiben kapılarımızı kapatıp uçuşumuza başlayacağız. Gelmezlerse yine başlayacağız efendim. Uçuşumuz 1 saat 20 dakika sürecek, şu an İstanbul'da hava kapalı, sıcaklık 10 derece santigrat civarında. Bugün, gece yarısından sonra biraz sis beklentisi var efendim İstanbul için. Adana olsa kebap dumanından kaynaklı olduğunu söyleyecektim sisin, ancak İstanbul'da ne kaynaklı olduğunu bilmiyorum efendim. Gidince göreceğiz. Yarın öğlen saatlerinde yine havanın açması bekleniyor İstanbul için, tabii bizler görmeyeceğiz, biz hemen geri döneceğiz Adana'ya. Çünkü biz canım Adana'dan ayrı kalamıyoruz fazla. Hemen geri dönüyoruz. Alçalışa beraber size yine son hava durumu hakkında tekrar bilgi vereceğim, iyi uçuşlar diliyorum."