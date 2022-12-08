https://sputniknews.com.tr/20221208/adanali-pilottan-gulduren-anons-1064356368.html

Adanalı pilottan güldüren anons

Adanalı pilottan güldüren anons

Adanalı kaptan pilot, İstanbul uçuşu öncesinde yaptığı anonsla yolcuları güldürdü. Kaptan pilot, İstanbul'daki sis beklentisiyle ilgili olarak "Adana olsa... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

adana

istanbul

uçak

pilot

adana kebap

anons

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Adana-İstanbul seferini yapan uçağın pilotu, yaptığı anonsla yolcuları güldürdü. "Biraz sis beklentisi var, Adana olsa kebap dumanından kaynaklı olduğunu söyleyecektim sisin" diyen kaptan pilot, anonsa şunları söyledi: "Check-in olduğu için, şu an için 3 dakikaları var, onların gelişini takiben kapılarımızı kapatıp uçuşumuza başlayacağız. Gelmezlerse yine başlayacağız efendim. Uçuşumuz 1 saat 20 dakika sürecek, şu an İstanbul'da hava kapalı, sıcaklık 10 derece santigrat civarında. Bugün, gece yarısından sonra biraz sis beklentisi var efendim İstanbul için. Adana olsa kebap dumanından kaynaklı olduğunu söyleyecektim sisin, ancak İstanbul'da ne kaynaklı olduğunu bilmiyorum efendim. Gidince göreceğiz. Yarın öğlen saatlerinde yine havanın açması bekleniyor İstanbul için, tabii bizler görmeyeceğiz, biz hemen geri döneceğiz Adana'ya. Çünkü biz canım Adana'dan ayrı kalamıyoruz fazla. Hemen geri dönüyoruz. Alçalışa beraber size yine son hava durumu hakkında tekrar bilgi vereceğim, iyi uçuşlar diliyorum."

adana

istanbul

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adana, istanbul, uçak, pilot, adana kebap, anons