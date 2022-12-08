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AB’nin ardından Norveç de Rus petrolüne tavan fiyat getirdi
AB’nin ardından Norveç de Rus petrolüne tavan fiyat getirdi
Norveç Hükümeti’nin Rusya’dan ham petrole 60 dolar düzeyinde tavan fiyat getirildiği, bu rakamın Avrupa Birliği’nin uyguladığı tavan fiyata uygun olduğu... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T21:53+0300
2022-12-08T21:53+0300
dünya
anniken huitfeldt
norveç
rusya
petrol
tavan seviye
tavan fiyat
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Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Norveç, yaptırımların bir parçası olarak Rus ham petrolüne varil başına 60 dolardan tavan fiyat uygulamaya koyuyor. Bu, AB ve G7’nin fiyat tavanlarına uygun. Petrol fiyatı tavanı, Rusya'nın üçüncü ülkelere ham petrol satışından elde ettiği gelirin azalmasına yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, AB ve diğer müttefiklerine, Rusya’ya yaptırımlar konusunda destek verdiklerini söyledi. Huitfeldt, Rus petrolünün Norveç'e girişine ve üçüncü ülkelere satış ve transitine getirdikleri yasağın 5 Aralık’ta yürürlüğe girdiğini anımsattı.
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anniken huitfeldt, norveç, rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat
anniken huitfeldt, norveç, rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat

AB’nin ardından Norveç de Rus petrolüne tavan fiyat getirdi

21:53 08.12.2022
© AFP 2022Rusya - petrol
Rusya - petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022
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Norveç Hükümeti’nin Rusya’dan ham petrole 60 dolar düzeyinde tavan fiyat getirildiği, bu rakamın Avrupa Birliği’nin uyguladığı tavan fiyata uygun olduğu belirtildi.
Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Norveç, yaptırımların bir parçası olarak Rus ham petrolüne varil başına 60 dolardan tavan fiyat uygulamaya koyuyor. Bu, AB ve G7’nin fiyat tavanlarına uygun. Petrol fiyatı tavanı, Rusya'nın üçüncü ülkelere ham petrol satışından elde ettiği gelirin azalmasına yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, AB ve diğer müttefiklerine, Rusya’ya yaptırımlar konusunda destek verdiklerini söyledi. Huitfeldt, Rus petrolünün Norveç'e girişine ve üçüncü ülkelere satış ve transitine getirdikleri yasağın 5 Aralık’ta yürürlüğe girdiğini anımsattı.
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