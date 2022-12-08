https://sputniknews.com.tr/20221208/abnin-ardindan-norvec-de-rus-petrolune-tavan-fiyat-getirdi-1064358344.html
AB’nin ardından Norveç de Rus petrolüne tavan fiyat getirdi
AB’nin ardından Norveç de Rus petrolüne tavan fiyat getirdi
Norveç Hükümeti’nin Rusya’dan ham petrole 60 dolar düzeyinde tavan fiyat getirildiği, bu rakamın Avrupa Birliği’nin uyguladığı tavan fiyata uygun olduğu... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T21:53+0300
2022-12-08T21:53+0300
2022-12-08T21:53+0300
dünya
anniken huitfeldt
norveç
rusya
petrol
tavan seviye
tavan fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064168038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85257f2f90eee94070a83fd25d09cc3e.jpg
Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Norveç, yaptırımların bir parçası olarak Rus ham petrolüne varil başına 60 dolardan tavan fiyat uygulamaya koyuyor. Bu, AB ve G7’nin fiyat tavanlarına uygun. Petrol fiyatı tavanı, Rusya'nın üçüncü ülkelere ham petrol satışından elde ettiği gelirin azalmasına yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, AB ve diğer müttefiklerine, Rusya’ya yaptırımlar konusunda destek verdiklerini söyledi. Huitfeldt, Rus petrolünün Norveç'e girişine ve üçüncü ülkelere satış ve transitine getirdikleri yasağın 5 Aralık’ta yürürlüğe girdiğini anımsattı.
norveç
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064168038_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d5678cffb0867f5fbdf2c910254d5d94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anniken huitfeldt, norveç, rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat
anniken huitfeldt, norveç, rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat
AB’nin ardından Norveç de Rus petrolüne tavan fiyat getirdi
Abone ol
Norveç Hükümeti’nin Rusya’dan ham petrole 60 dolar düzeyinde tavan fiyat getirildiği, bu rakamın Avrupa Birliği’nin uyguladığı tavan fiyata uygun olduğu belirtildi.
Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Norveç, yaptırımların bir parçası olarak Rus ham petrolüne varil başına 60 dolardan tavan fiyat uygulamaya koyuyor. Bu, AB ve G7’nin fiyat tavanlarına uygun. Petrol fiyatı tavanı, Rusya'nın üçüncü ülkelere ham petrol satışından elde ettiği gelirin azalmasına yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, AB ve diğer müttefiklerine, Rusya’ya yaptırımlar konusunda destek verdiklerini söyledi. Huitfeldt, Rus petrolünün Norveç'e girişine ve üçüncü ülkelere satış ve transitine getirdikleri yasağın 5 Aralık’ta yürürlüğe girdiğini anımsattı.