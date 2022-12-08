https://sputniknews.com.tr/20221208/abnin-ardindan-norvec-de-rus-petrolune-tavan-fiyat-getirdi-1064358344.html

AB’nin ardından Norveç de Rus petrolüne tavan fiyat getirdi

AB’nin ardından Norveç de Rus petrolüne tavan fiyat getirdi

Norveç Hükümeti’nin Rusya’dan ham petrole 60 dolar düzeyinde tavan fiyat getirildiği, bu rakamın Avrupa Birliği’nin uyguladığı tavan fiyata uygun olduğu... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T21:53+0300

2022-12-08T21:53+0300

2022-12-08T21:53+0300

dünya

anniken huitfeldt

norveç

rusya

petrol

tavan seviye

tavan fiyat

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Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Norveç, yaptırımların bir parçası olarak Rus ham petrolüne varil başına 60 dolardan tavan fiyat uygulamaya koyuyor. Bu, AB ve G7’nin fiyat tavanlarına uygun. Petrol fiyatı tavanı, Rusya'nın üçüncü ülkelere ham petrol satışından elde ettiği gelirin azalmasına yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, AB ve diğer müttefiklerine, Rusya’ya yaptırımlar konusunda destek verdiklerini söyledi. Huitfeldt, Rus petrolünün Norveç'e girişine ve üçüncü ülkelere satış ve transitine getirdikleri yasağın 5 Aralık’ta yürürlüğe girdiğini anımsattı.

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anniken huitfeldt, norveç, rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat