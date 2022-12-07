https://sputniknews.com.tr/20221207/zaporojye-ngsye-duzenlenen-saldirilar-1064306016.html

Zaporojye NGS'ye düzenlenen saldırılar

Zaporojye NGS'ye düzenlenen saldırılar

Ukrayna ordusu, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olan Zaporojye NGS'ye saldırılar düzenlemeye devam ediyor. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

zaporojye

nükleer güç santrali

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)

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Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEK) uzmanları, bu tesisin etrafında güvenlik bölgesinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor. Zaporojye NGS'ye düzenlenen saldırılar ve olası kazanın sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, zaporojye, nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), инфографика