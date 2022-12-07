https://sputniknews.com.tr/20221207/zaporojye-ngsye-duzenlenen-saldirilar-1064306016.html
Zaporojye NGS'ye düzenlenen saldırılar
Zaporojye NGS'ye düzenlenen saldırılar
Ukrayna ordusu, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olan Zaporojye NGS'ye saldırılar düzenlemeye devam ediyor. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T16:53+0300
2022-12-07T16:53+0300
2022-12-07T16:54+0300
multimedya
infografik
zaporojye
nükleer güç santrali
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
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Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEK) uzmanları, bu tesisin etrafında güvenlik bölgesinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor. Zaporojye NGS'ye düzenlenen saldırılar ve olası kazanın sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, zaporojye, nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), инфографика
infografik, zaporojye, nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), инфографика
Zaporojye NGS'ye düzenlenen saldırılar
16:53 07.12.2022 (güncellendi: 16:54 07.12.2022) Abone ol
Ukrayna ordusu, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olan Zaporojye NGS'ye saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEK) uzmanları, bu tesisin etrafında güvenlik bölgesinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor.
Zaporojye NGS'ye düzenlenen saldırılar ve olası kazanın sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.