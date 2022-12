https://sputniknews.com.tr/20221207/yukselen-muzakere-sesleri-ukrayna-krizinde-masayi-kim-engelliyor-1064309232.html

Yükselen müzakere sesleri: Ukrayna krizinde masayı kim engelliyor?

Ukrayna krizinde müzakere çağrıları Batı tarafının resmi makamlardan da duyulmaya başladı. Biden Rus lider ile görüşebileceğini söyledi, Macron ise 'güvenlik...

Ukrayna krizinin cepheye taşınmasından bu yana 9 ay geçmişken, ‘son Ukraynalı’ya kadar’ savaşmaya karar veren Batı’dan müzakere sesleri yükselmeye başladı. Ukrayna’yı NATO’ya alma vaadiyle krizi kışkırtan Batı, her ne kadar resmi olarak sahada olmasa da gönderdiği silahlarla çatışmayı körüklüyor.Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk’ın sunduğu ‘çözüm planı’ ve Pink Floyd grubunun kurucu üyesi Roger Waters’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska'ya hitaben yazdığı ‘Hani nerede kocanızın seçilmesini sağlayan barış vaadi?’ başlıklı mektupla başlayan farklı seslerin yükselme süreci, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in Ukrayna’da ‘anı yakalamak’ ifadeleriyle yetkili isimlerden duyulmasıyla ilerliyor.Demokratları geri çektiği mektubu; ABD Genelkurmay Başkanı’nın masa çağrısıBatı basınına yansıyanlara göre Orgeneral Milley, ordunun iç toplantılarında Rusya’nın Herson’dan çekilmesiyle ‘Ukrayna’nın savaş meydanında kazanması beklenen makul tüm başarıları kazandığını ve bu sebeple pazarlık masasını denemeleri gerektirdiğini’ söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı’ndan gelen bu teklif, ülkenin lideri Joe Biden’ın danışmanları tarafından ise eleştirildi. Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD’nin Ukrayna’ya hiçbir şekilde baskı yapmadığını açıkladı. Milley’in yanı sıra, ABD’nin eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Ukrayna krizinde masayı işaret ederek, çatışmanın sürmesi halinde Avrupa'da 'telafisi zor sonuçlarla' karşılaşılabileceği uyarısını yaptı. Öte yandan, ABD Ukrayna’ya gönderdiği silahların sınır ötesinde kullanılmasını engellemek adına, HIMARS roketatarlarını değiştirdi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz" açıklamasında bulundu.Her ne kadar geri çekmiş olsalar da, ABD Temsilciler Meclisi'nden 30 liberal siyasetçi de Ekim ayında Joe Biden’a hitaben yazdıkları mektupta ülkenin Ukrayna siyasetini eleştiriyor, değiştirilmesini talep ediyor ve Rusya ile doğrudan müzakerelere çağırıyordu. Görünen o ki, ABD’nin kendi içinde dahi Ukrayna politikası konusunda bir birlik söz konusu değil ve çatlak sesleri günden güne artıyor.Fikrini değiştiren Biden; İstanbul’da gerçekleşen istihbarat toplantısıTüm bunlarla beraber, operasyonun başladığı ilk zamanlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘iktidarda kalmaması’ dileğini kamuoyuyla paylaşan Biden aradan geçen 8 aylık sürede fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Gaflarıyla ve kafa karışıklıklarıyla ABD gündeminden düşmeyen Joe Biden, Aralık ayında yaptığı açıklamada Putin ile konuşmaya hazır olduğunu dile getirdi. Diğer bir dikkat çekici hadise ise Ankara’da yaşandı. Rusya’nın Donbass operasyonunu sürdürmeye kararlı olduğu takdirde tüm dünyadan soyutlanacağını ifade eden ABD’nin CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin Türkiye’nin başkentinde bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada bu görüşmenin sebebi ‘iletişim kanallarının açık tutulması’ olarak belirtildi.Macron’dan ‘Rusya’ya güvenlik garantileri’ çağrısıÖte yandan, yaptırımlarla Rusya’yı köşeye sıkıştırmayı hedefleyen ancak yaşadıkları enerji krizi ve enflasyonla başbaşa kalan Avrupa’dan da ılımlı açıklamalar gelmeye başladı. ABD’nin çatışma yanlısı politikalarına uyum sağlamanın bedelini Avrupa, halkın sokaklara çıkmasıyla ve hükümet değişiklikleriyle ödüyor. Ilımlı açıklamaların son örneğini ise, Haziran ayında yapılan seçimleri kıl payı farkla kazanan Fransız lider Macron verdi. ‘Müzakerenin hala mümkün’ olduğuna işaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı bir açıklamada “Müzakere masasına döndüğünde Rusya'ya güvenliği için garantileri nasıl sunacağımızı düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Bu sırada Avrupa Birliği Rusya’ya karşı 9. yaptırım paketine hazırlık yapıyor; NATO ise Ukrayna’ya daha fazla silah gönderme çağrısı yaparken aynı zamanda garip bir şekilde bu ihtilafının ‘müzakere masasında son bulacağı’ açıklamasında bulunuyor.Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Putin ile son görüşmesinde "Rus askerlerinin geri çekilmesi dahil mümkün olan en kısa sürede diplomatik bir çözüm bulma" çağrısında bulundu. Rusya’ya karşı belki de en somut adımı atan ülke ise Hollanda oldu. Uygulanan 91 yaptırımdan çekildiğini açıklayan Hollanda, dondurulan 13 Rus varlığını iade etti, 34 Rus bayraklı gemiye yaptırımlardan muaf tutuldu, 150 kişi ve kurumun ambargoları da kaldırıldı.Bunların yanı sıra, Ukrayna meselesinde en sert politikaları izleyen ülkelerden biri olan İngiltere’de grevler silsilesi yaşanıyor. Önceki başbakanı sadece 44 gün koltukta oturabilmiş olan İngiltere’de mevcut durumda hakları istemek için greve çıkan çalışanlar ‘Rus casusluğu suçlaması ve ordu müdahalesi’ ile tehdit ediliyor.Masayı kim tıkıyor: Ukrayna’nın çözüm önerileri ve müzakere çağrılarına verdiği tepkilerHalihazırda, Ukrayna’nın mevcut lideri Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan bir kararnamede "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz” ifadeleri bulunuyor. Fakat ‘Putin’le kesinlikle görüşmeyeceğini’ söyleyen Zelenskiy, Batı basınına göre ABD’nin telkiniyle, müzakere için ön şartlarını açıkladı. Bu şartların arasında referandumlarla Rusya’ya katılma kararı veren bölgelerin Rusya’ya Ukrayna’ya verilmesi ve Rusya’nın tazminat ödemesi de bulunuyor.Aynı zamanda Batı tarafından henüz çok sınırlı bir şekilde gelen diplomasi ve müzakere açıklamaları da Ukrayna’dan sert tepki alıyor. Elon Musk’ın çözüm planı, bu konuda sabıkalı olan, Ukraynalı diplomat Andriy Melnyk tarafından küfürle karşılandı. Melnyk, Musk'a "S... git, sana verebileceğim en diplomatik yanıt" sözleriyle yanıt verdi. Müzisyen Roger Waters ise barış çağrısı yapmasının bedelini Ukrayna’nın ‘öldürülecekler listesine’ girerek ödedi.Avrupa’dan defaatle silah istemeye devam eden Ukrayna’nın yetkilileri ise müzakereyi ‘teslim olmak’ olarak nitelendirmeye devam ediyor. Donbass operasyonunun ilk aylarında yüz yüze görüşmelere müzakere gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna, her iki ülkeden de gelen olumlu açıklamaların gösterdiği gibi, neredeyse masada krizi sonlandıracaklarken, Ukrayna’nın üzerinde anlaşılan taslağın aksine ‘yeni bir barış taslağı’ iletmesiyle çıkmaza girdi. ABD’den gelen masa çağrılarını Ukrayna’nın lideri Vladimir Zelenskiy’nin Danışmanı Mykhaylo Podolyak "'Zaten her şeyi askeri yollarla yapamayacaksınız, müzakere etmeniz gerekiyor' gibi teklifler almak biraz tuhaf” sözleriyle eleştirdi.Mevcut durumda henüz Batı saflarına kabul edilmemiş olan Ukrayna, Macron’dan gelen ‘Rusya’nın güvenlik garantileri talebini nasıl ele alacağını düşünmesi gerektiği’ açıklamasına da tepki gösterdi. Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Aleksey Danilov, 'terörist ve katil bir devlete' güvenlik garantisi verilemeyeceğini söyleyerek 'Nükleer silahlardan arındırılmış ve ordusu dağıtılmış' bir Rusya'nın 'Avrupa ve dünya açısından en iyi barış garantisi' olduğunu savundu.Sonuç olarak, Ukrayna ile müzakere konusunda hiçbir ön şartı olmadığını söyleyen Rusya’nın karşısında; kararname ile müzakereyi yasaklayan, Batı’dan sürekli silah isteyen, müzakere masasını dağıtan, çözüm önerilerine küfürle karşılık veren, ‘ölüm listesi’ hazırlayan bir Ukrayna yönetimi bulunuyor. Henüz cılız da olsa yükselen müzakere masası çağrılarının ne kadar süre sonra karşılık bulacağı da belirsiz görünüyor.

