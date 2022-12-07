https://sputniknews.com.tr/20221207/yolsuzluktan-ceza-alan-ilk-arjantin-cumhurbaskani-yardimcisi-beni-paralel-devlet-mahkum-etti-1064280943.html
Yolsuzluktan ceza alan ilk Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Beni paralel devlet mahkum etti
Yolsuzluktan ceza alan ilk Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Beni paralel devlet mahkum etti
Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunmasının ardından... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T07:18+0300
2022-12-07T07:18+0300
2022-12-07T07:18+0300
dünya
arjantin
yolsuzluk
cristina fernandez de kirchner
hapis cezası
paralel devlet yapılanması
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Yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ve kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırılan Kirchner, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında, hakkındaki suçlamaları reddetti.Kirchner, aldığı cezaya ilişkin, "Ekonomik ve medyatik güç, bir tür paralel devleti kontrol ediyor ve engel oluyor. Bu, Arjantin siyasi liderliğini disiplini altına alan bir sistemdir. Kendileri gibi düşünenleri değil, bizim gibi, peronist, vatandaşların hakkına sadık olanlardan bahsediyorum." dedi.Asıl cezanın hapis olmadığını belirten Kirchner, "Beni, bir ekonomik modeli beğenmedikleri için mahkum ettiler. Verdikleri asıl hüküm, kamu görevinden kalıcı olarak men edilmemdir." şeklinde konuştu.Kirchner, bir süredir gündeme gelen, 2023'teki genel seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu.Kendisini sık sık hedef alan bir medya kuruluşunun yöneticisine seslenen Kirchner, "10 Ekim 2023'te (devlet görevi sebebiyle tutuklanmasını engelleyen) ayrıcalıklı haklara sahip olmayacağım, böylece Yüksek Mahkemedeki uşaklarına beni hapse atmaları emrini verebilirsin. Ne cumhurbaşkanı ne de senatör, hiçbir şekilde aday olmayacağım, adım hiçbir oy pusulasında yer almayacak." ifadelerini kullandı.'Beni ölü veya hapiste görmek istiyorlar'Kirchner, 1 Eylül'de maruz kaldığı suikast girişimini hatırlatarak, "Beni ölü veya hapiste görmek istiyorlar." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı, basına sızan ve muhalif devlet görevlileri, yargıçlar, iş adamları ve karşıt görüşlü gazetecilerin Arjantin'in güneyinde gizlice bir araya geldiğine ilişkin mesajlaşmaları hatırlattı, daha önce sık sık kendisine savaş açtığını belirttiği bu kişilerin arasındaki ilişki ve aile bağlarından bahsetti.Ülkesinde yargı ve medyanın birlikte hareket ettiğini savunan Kirchner, "Arjantin yargısı, büyük medya kuruluşları ile koordinasyon içinde hareket etmekte. Bana hüküm giydiren, dediklerini yapmayana tolerans göstermeyen bir sistem." ifadelerini kullandı.Arjantin'in güçlü siyasi figürlerinden Cristina Kirchner, 2003-2007 döneminde Cumhurbaşkanlığı yapan, 2010'da hayatını kaybeden eşi Nestor Kirchner'dan görevi devralmıştı. Cristina Kirchner, 2015'e kadar Arjantin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış ve 2019'daki seçimlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/eski-arjantin-cumhurbaskani-kirchnera-yolsuzluk-davasinda-6-yil-hapis-cezasi-1064278691.html
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arjantin, yolsuzluk, cristina fernandez de kirchner, hapis cezası, paralel devlet yapılanması
arjantin, yolsuzluk, cristina fernandez de kirchner, hapis cezası, paralel devlet yapılanması
Yolsuzluktan ceza alan ilk Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Beni paralel devlet mahkum etti
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Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunmasının ardından, kendisini "paralel bir devlet ve yargı mafyasının" mahkum ettiğini söyledi.
Yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ve kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırılan Kirchner, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Kirchner, aldığı cezaya ilişkin, "Ekonomik ve medyatik güç, bir tür paralel devleti kontrol ediyor ve engel oluyor. Bu, Arjantin siyasi liderliğini disiplini altına alan bir sistemdir. Kendileri gibi düşünenleri değil, bizim gibi, peronist, vatandaşların hakkına sadık olanlardan bahsediyorum." dedi.
Asıl cezanın hapis olmadığını belirten Kirchner, "Beni, bir ekonomik modeli beğenmedikleri için mahkum ettiler. Verdikleri asıl hüküm, kamu görevinden kalıcı olarak men edilmemdir." şeklinde konuştu.
Kirchner, bir süredir gündeme gelen, 2023'teki genel seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda da açıklamalarda bulundu.
Kendisini sık sık hedef alan bir medya kuruluşunun yöneticisine seslenen Kirchner, "10 Ekim 2023'te (devlet görevi sebebiyle tutuklanmasını engelleyen) ayrıcalıklı haklara sahip olmayacağım, böylece Yüksek Mahkemedeki uşaklarına beni hapse atmaları emrini verebilirsin. Ne cumhurbaşkanı ne de senatör, hiçbir şekilde aday olmayacağım, adım hiçbir oy pusulasında yer almayacak." ifadelerini kullandı.
'Beni ölü veya hapiste görmek istiyorlar'
Kirchner, 1 Eylül'de maruz kaldığı suikast girişimini hatırlatarak, "Beni ölü veya hapiste görmek istiyorlar." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, basına sızan ve muhalif devlet görevlileri, yargıçlar, iş adamları ve karşıt görüşlü gazetecilerin Arjantin'in güneyinde gizlice bir araya geldiğine ilişkin mesajlaşmaları hatırlattı, daha önce sık sık kendisine savaş açtığını belirttiği bu kişilerin arasındaki ilişki ve aile bağlarından bahsetti.
Ülkesinde yargı ve medyanın birlikte hareket ettiğini savunan Kirchner, "Arjantin yargısı, büyük medya kuruluşları ile koordinasyon içinde hareket etmekte. Bana hüküm giydiren, dediklerini yapmayana tolerans göstermeyen bir sistem." ifadelerini kullandı.
Arjantin'in güçlü siyasi figürlerinden Cristina Kirchner, 2003-2007 döneminde Cumhurbaşkanlığı yapan, 2010'da hayatını kaybeden eşi Nestor Kirchner'dan görevi devralmıştı. Cristina Kirchner, 2015'e kadar Arjantin Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış ve 2019'daki seçimlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak katılmıştı.