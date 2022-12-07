https://sputniknews.com.tr/20221207/yeni-zelandada-asili-kan-verilmesini-reddeden-aileden-bebegin-velayeti-alindi-1064311896.html
Yeni Zelanda'da aşılı kan verilmesini reddeden aileden bebeğin velayeti alındı
Yeni Zelanda'da aşılı kan verilmesini reddeden aileden bebeğin velayeti alındı
Yeni Zelanda'da hayatta kalması için acil ameliyat olması gereken bir bebeğin ailesi, aşı olmamış bir bağışçının kanının kullanılacağına dair garanti... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T19:37+0300
2022-12-07T19:37+0300
2022-12-07T19:37+0300
koronavirüs
yeni zelanda
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Koronavirüs pandemisinin yavaşlamasına rağmen özellikle mRNA temelli aşılarla ilgili tartışmalar hız kesmezken, Yeni Zelanda'da 6 aylık bir bebeğe aşılı kan nakli yapılıp yapılmaması tartışması bebeğin geçici bir süre için ailesinin elinden alınmasıyla sonuçlandı.Doğuştan kalp kusuru nedeniyle acil ameliyat olmadan hayatta kalamayacağı belirtilen Will isimli 6 aylık bebeğin ailesi, sadece aşı olmamış bir bağışçının kanının kullanılacağına dair garanti verilmesi halinde ameliyata rıza göstereceğini söyledi.Yeni Zelanda'nın sağlık yetkilileri ve kan merkezi ise ebeveynlerin aşılanmış kanı reddetmesine izin vermenin, hastaların kanlarının nereden geldiğini tercih etmeyi talep edebilecekleri tehlikeli bir emsal oluşturacağını savundu.Yüksek Mahkeme de sağlık yetkililerinin erkek bebeğin velayetini alma talepleri lehine karar verdi. Bunun üzerine mahkeme, aşı karşıtlarının protestolarının odak noktası haline geldi.Mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlenirken, dönüm noktası niteliğindeki kararın geniş kapsamlı sonuçları olması bekleniyor.Yargıç Ian Gault, Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararını açıklarken, çocuğun velayetinin pediatrik kalp cerrahına ve kardiyoloğuna verildiğini, bununla ameliyata ve ameliyatla ilgili kan verilmesi dahil tüm tıbbi meselelere rıza göstererek engellemenin kaldırılmasının amaçlandığını duyurdu.Velayet, ameliyat ve ameliyat sonrası iyileşme tamamlanana, yani en geç Ocak 2023'e kadar sürecek.Yargıç, Yeni Zelanda kan hizmetlerinin son 6 ayda 'aşılanmamış bağışçılardan veya doğrudan kan verilmesini isteyen potansiyel kan alıcılarının sayısında önemli artış' olduğuna dair kanıtlar sunduğunu belirtti. Diğer ülkelerde de benzer eğilimler kaydedildiğine dikkat çekildi. Öncesinde ebeveynler, verdikleri mülakatlarda, bebeğin neredeyse hemen ameliyat olması gerektiğini, ama [doktorların] kullanacağı kan konusunda son derece endişeli olduklarını söyledi.Dava, Auckland Sağlık Servisi Te Whatu Ora tarafından açıldı. Geçici Direktör Dr. Mike Shepherd, "Mahkemeye başvurma kararı her zaman çocuğun çıkarları göz önünde bulundurularak verilir" dedi.
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yeni zelanda
Yeni Zelanda'da aşılı kan verilmesini reddeden aileden bebeğin velayeti alındı
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Yeni Zelanda'da hayatta kalması için acil ameliyat olması gereken bir bebeğin ailesi, aşı olmamış bir bağışçının kanının kullanılacağına dair garanti verilmezse ameliyata rıza göstermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ameliyat ve nekahat dönemi boyunca bebeğin velayetini isteyen sağlık yetkilileri, Yüksek Mahkeme'den olumlu yanıt aldı.
Koronavirüs pandemisinin yavaşlamasına rağmen özellikle mRNA temelli aşılarla ilgili tartışmalar hız kesmezken, Yeni Zelanda'da 6 aylık bir bebeğe aşılı kan nakli yapılıp yapılmaması tartışması bebeğin geçici bir süre için ailesinin elinden alınmasıyla sonuçlandı.
Doğuştan kalp kusuru nedeniyle acil ameliyat olmadan hayatta kalamayacağı belirtilen Will isimli 6 aylık bebeğin ailesi, sadece aşı olmamış bir bağışçının kanının kullanılacağına dair garanti verilmesi halinde ameliyata rıza göstereceğini söyledi.
Yeni Zelanda'nın sağlık yetkilileri ve kan merkezi ise ebeveynlerin aşılanmış kanı reddetmesine izin vermenin, hastaların kanlarının nereden geldiğini tercih etmeyi talep edebilecekleri tehlikeli bir emsal oluşturacağını savundu.
Yüksek Mahkeme de sağlık yetkililerinin erkek bebeğin velayetini alma talepleri lehine karar verdi. Bunun üzerine mahkeme, aşı karşıtlarının protestolarının odak noktası haline geldi.
Mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlenirken, dönüm noktası niteliğindeki kararın geniş kapsamlı sonuçları olması bekleniyor.
Yargıç Ian Gault, Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararını açıklarken, çocuğun velayetinin pediatrik kalp cerrahına ve kardiyoloğuna verildiğini, bununla ameliyata ve ameliyatla ilgili kan verilmesi dahil tüm tıbbi meselelere rıza göstererek engellemenin kaldırılmasının amaçlandığını duyurdu.
Velayet, ameliyat ve ameliyat sonrası iyileşme tamamlanana, yani en geç Ocak 2023'e kadar sürecek.
Yargıç, Yeni Zelanda kan hizmetlerinin son 6 ayda 'aşılanmamış bağışçılardan veya doğrudan kan verilmesini isteyen potansiyel kan alıcılarının sayısında önemli artış' olduğuna dair kanıtlar sunduğunu belirtti.
Diğer ülkelerde de benzer eğilimler kaydedildiğine dikkat çekildi.
Öncesinde ebeveynler, verdikleri mülakatlarda, bebeğin neredeyse hemen ameliyat olması gerektiğini, ama [doktorların] kullanacağı kan konusunda son derece endişeli olduklarını söyledi.
Dava, Auckland Sağlık Servisi Te Whatu Ora tarafından açıldı. Geçici Direktör Dr. Mike Shepherd, "Mahkemeye başvurma kararı her zaman çocuğun çıkarları göz önünde bulundurularak verilir" dedi.