https://sputniknews.com.tr/20221207/ukraynadan-abye-rusyanin-fuze-uretimine-siki-yaptirim-getirme-cagrisi-1064319657.html

Ukrayna’dan AB’ye ‘Rusya’nın füze üretimine sıkı yaptırım getirme’ çağrısı

Ukrayna’dan AB’ye ‘Rusya’nın füze üretimine sıkı yaptırım getirme’ çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bir mektup yazarak... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T23:45+0300

2022-12-07T23:45+0300

2022-12-07T23:45+0300

dünya

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

füze

avrupa birliği

ab

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Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Josep Borrell’e, Rusya’nın roket üretimine ve ölümcül füzeleri fırlatmak için kullandığı her şeye sert yaptırım önerisini içeren bir mektup gönderdim” ifadesini kullandı.AB Komisyonu bugün Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini sundu. Yeni pakete 3 banka ve yaklaşık 200 vatandaşın dahil edilmesi bekleniyor.

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rusya

avrupa birliği

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, füze, avrupa birliği, ab