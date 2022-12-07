https://sputniknews.com.tr/20221207/ukraynadan-abye-rusyanin-fuze-uretimine-siki-yaptirim-getirme-cagrisi-1064319657.html
Ukrayna’dan AB’ye ‘Rusya’nın füze üretimine sıkı yaptırım getirme’ çağrısı
Ukrayna’dan AB’ye ‘Rusya’nın füze üretimine sıkı yaptırım getirme’ çağrısı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bir mektup yazarak... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T23:45+0300
2022-12-07T23:45+0300
2022-12-07T23:45+0300
dünya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
füze
avrupa birliği
ab
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Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Josep Borrell’e, Rusya’nın roket üretimine ve ölümcül füzeleri fırlatmak için kullandığı her şeye sert yaptırım önerisini içeren bir mektup gönderdim” ifadesini kullandı.AB Komisyonu bugün Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini sundu. Yeni pakete 3 banka ve yaklaşık 200 vatandaşın dahil edilmesi bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, füze, avrupa birliği, ab
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, füze, avrupa birliği, ab
Ukrayna’dan AB’ye ‘Rusya’nın füze üretimine sıkı yaptırım getirme’ çağrısı
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bir mektup yazarak Rusya’nın füze üretimine yönelik sıkı yaptırım uygulama çağrısında bulunduğunu belirtti.
Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Josep Borrell’e, Rusya’nın roket üretimine ve ölümcül füzeleri fırlatmak için kullandığı her şeye sert yaptırım önerisini içeren bir mektup gönderdim” ifadesini kullandı.
AB Komisyonu bugün Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini sundu. Yeni pakete 3 banka ve yaklaşık 200 vatandaşın dahil edilmesi bekleniyor.