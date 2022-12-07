Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221207/ukraynadan-abye-rusyanin-fuze-uretimine-siki-yaptirim-getirme-cagrisi-1064319657.html
Ukrayna’dan AB’ye ‘Rusya’nın füze üretimine sıkı yaptırım getirme’ çağrısı
Ukrayna’dan AB’ye ‘Rusya’nın füze üretimine sıkı yaptırım getirme’ çağrısı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bir mektup yazarak... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T23:45+0300
2022-12-07T23:45+0300
dünya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
füze
avrupa birliği
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042903281_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_5332b4d6affc56be79217d90c0586b1a.jpg
Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Josep Borrell’e, Rusya’nın roket üretimine ve ölümcül füzeleri fırlatmak için kullandığı her şeye sert yaptırım önerisini içeren bir mektup gönderdim” ifadesini kullandı.AB Komisyonu bugün Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini sundu. Yeni pakete 3 banka ve yaklaşık 200 vatandaşın dahil edilmesi bekleniyor.
ukrayna
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042903281_89:0:1510:1066_1920x0_80_0_0_a10ca4607b079923c956a4274d92ecc3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, füze, avrupa birliği, ab
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, füze, avrupa birliği, ab

Ukrayna’dan AB’ye ‘Rusya’nın füze üretimine sıkı yaptırım getirme’ çağrısı

23:45 07.12.2022
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Abone olTelegram
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bir mektup yazarak Rusya’nın füze üretimine yönelik sıkı yaptırım uygulama çağrısında bulunduğunu belirtti.
Kuleba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Josep Borrell’e, Rusya’nın roket üretimine ve ölümcül füzeleri fırlatmak için kullandığı her şeye sert yaptırım önerisini içeren bir mektup gönderdim” ifadesini kullandı.
AB Komisyonu bugün Rusya’ya yönelik 9. yaptırım paketini sundu. Yeni pakete 3 banka ve yaklaşık 200 vatandaşın dahil edilmesi bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала