https://sputniknews.com.tr/20221207/ukrayna-abd-medyasina-konusan-yetkilisi-ustunden-rus-hava-uslerine-donuk-saldirilari-ustlendi--1064301588.html

Ukrayna, ABD medyasına konuşan yetkilisi üstünden Rus hava üslerine dönük saldırıları üstlendi

Ukrayna, ABD medyasına konuşan yetkilisi üstünden Rus hava üslerine dönük saldırıları üstlendi

Ukrayna, Washington Post gazetesine demeç veren üst düzey bir yetkilisi üstünden Rusya’daki hava üslerine düzenlenen saldırıları üstlendi. Ukrayna hükümetinden... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T15:41+0300

2022-12-07T15:41+0300

2022-12-07T15:42+0300

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igor konaşenkov

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İsminin gizli tutulmasını isteyen Ukraynalı üst düzey bir kaynak, Washington Post gazetesine demecinde, Rusya’nın Ryazan, Saratov ve Kursk bölgeleri yakınlarındaki hava üslerine yönelik saldırı girişimlerinin Ukrayna tarafından düzenlendiğini doğruladı. ‘Her üç saldırının da Ukrayna’nın insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildiğini’ söyleyen Ukraynalı üst düzey kaynak, “Bunlar Ukrayna’nın insansız hava araçlarıydı” dedi. Bununla beraber Ukrayna, Rus hava üslerine düzenlenen saldırıların sorumluluğunu hâlâ resmen üstlenmedi. Washington Post gazetesi, Ukraynalı yetkilinin ifadelerine karşın, Ukrayna’nın bu saldırıları nasıl gerçekleştirmiş olabileceği ve hangi insansız hava araçlarını kullandığı konularında belirsizlikler olduğunu yazıyor. Ukrayna daha önce de ABD medyası üstünden saldırı girişimlerini üstlenmişti. İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir devlet yetkilisi, New York Times gazetesine demecinde, saldırıları gerçekleştiren insansız hava araçlarının Ukrayna topraklarından havalandıklarını belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ryazan yakınlarındaki Dyagilevo ve Saratov yakınlarındaki Engels hava üslerine 5 Aralık’ta Ukrayna tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu, Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulan roketlerin parçalarının yere düşmesinin üç askerin ölümüne ve iki uçağın tahrip olmasına neden olduğunu duyurmuştu. Kursk Valisi Roman Starovoyt da 6 Aralık’ta Kursk yakınlarındaki hava üssüne bir insansız hava aracı tarafından düzenlenen saldırı nedeniyle bir petrol tankının alev aldığını kaydetmişti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı Kursk’taki saldırı hakkında bir açıklama yapmadı.Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Krasnıy Limanı yönünde önemli noktaları ele geçirdi Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugünkü basın toplantısında Rus birliklerinin bir günde 130'dan fazla Ukraynalı asker, 2 zırhlı savaş aracı ve 1 otomobilin etkisiz hale getirdiğini söyledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk yönündeki saldırı girişimlerinin başarıyla engellendiğini belirten Konaşenkov, düşmanın Harkov bölgesine bağlı Olşana, Kislovka ve Berestovoye yerleşimindeki insan gücü ve teçhizatına karşı önleyici saldırılar yapıldığını, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Novoselovskoye yerleşiminde ise Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin engellendiğini vurguladı. Konaşenkov, “70 kadar Ukraynalı asker, 1 piyade muharebe aracı, 1 MT-LB hafif zırhlı araç, 2 adet 2S-1 Gvozdika obüsü ve 3 araç imha edildi” dedi. Donetsk yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Perşe Travnya, Kurdyumovka, Kleşeyevka ve Mayorsk yerleşim yerlerine yönelik saldırı girişimlerin engellendiğini belirten Konaşenkov, “40'tan fazla Ukraynalı asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve bir kamyonet imha edildi” diye konuştu. Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novomayorskoye, Vladimirovka ve Novopol yerleşim bölgelerinde kaybettiği mevzilerini geri almaya yönelik girişimlerinin başarızıslıkla sonuçlandığını kaydeden Konaşenkov, şöyle devam etti: “Rus birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri önceki konumlarına geri püskürtüldü. Düşmanın bu yöndeki kayıpları 100 kadar ölü ve yaralı asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 1 zırhlı personel taşıyıcı ve 4 otomobil olarak gerçekleşti.”

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ukrayna, rusya, abd, washington post, igor konaşenkov