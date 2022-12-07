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https://sputniknews.com.tr/20221207/turk-is-asgari-ucrette-pazarlik-7-bin-785-liradan-baslayacak-1064286187.html
Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak
Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak
Türk-İş, "Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak" dedi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T11:30+0300
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ekonomi
türk-iş
ergün atalay
asgari ücret
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" dedi.Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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türk-iş, ergün atalay, asgari ücret
türk-iş, ergün atalay, asgari ücret

Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

11:30 07.12.2022 (güncellendi: 11:52 07.12.2022)
© AATÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
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Türk-İş, "Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak" dedi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.

Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" dedi.
Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay.
Asgari ücret pazarlığı açlık sınırı olan 7 bin 785 liradan başlayacak.
Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı.
Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak. Hükümet ne rakam getirecek, görelim.
Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.
Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.
Razı geleceğim bir rakam olursa oturur altına imza atarız.
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