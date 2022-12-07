https://sputniknews.com.tr/20221207/turk-is-asgari-ucrette-pazarlik-7-bin-785-liradan-baslayacak-1064286187.html

Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Türk-İş, "Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak" dedi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türk-iş

ergün atalay

asgari ücret

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" dedi.Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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2022

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Sputnik Türkiye

türk-iş, ergün atalay, asgari ücret