Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak
11:30 07.12.2022 (güncellendi: 11:52 07.12.2022)
© AATÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay
© AA
Türk-İş, "Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak" dedi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.
Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" dedi.
Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" dedi.
Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay.
Asgari ücret pazarlığı açlık sınırı olan 7 bin 785 liradan başlayacak.
Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı.
Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak. Hükümet ne rakam getirecek, görelim.
Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.
Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.
Razı geleceğim bir rakam olursa oturur altına imza atarız.