https://sputniknews.com.tr/20221207/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-turkiyeye-iadesi-karari-temyize-gitti-1064301270.html

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iadesine karar verilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre Özer’in, Elbasan... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T15:25+0300

2022-12-07T15:25+0300

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türkiye

thodex

faruk fatih özer

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Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararını temyize götürdüğünü doğruladı.Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesinde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştıKırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.​​​​​​​

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thodex, faruk fatih özer