Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221207/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-turkiyeye-iadesi-karari-temyize-gitti-1064301270.html
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iadesine karar verilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre Özer’in, Elbasan... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T15:25+0300
2022-12-07T15:25+0300
türkiye
thodex
faruk fatih özer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062937773_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e5084f880cead014edb7222c8748557.jpg
Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararını temyize götürdüğünü doğruladı.Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesinde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştıKırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.​​​​​​​
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062937773_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_ba835c37910512086c432d473dd9550a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thodex, faruk fatih özer
thodex, faruk fatih özer

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti

15:25 07.12.2022
© AAFaruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iadesine karar verilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesi'nin kararını temyize götürdüğü belirtildi
Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.
Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararını temyize götürdüğünü doğruladı.
Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesinde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.​​​​​​​
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала