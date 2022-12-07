https://sputniknews.com.tr/20221207/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-turkiyeye-iadesi-karari-temyize-gitti-1064301270.html
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iadesine karar verilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre Özer’in, Elbasan... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T15:25+0300
2022-12-07T15:25+0300
2022-12-07T15:25+0300
türkiye
thodex
faruk fatih özer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062937773_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e5084f880cead014edb7222c8748557.jpg
Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararını temyize götürdüğünü doğruladı.Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesinde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştıKırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062937773_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_ba835c37910512086c432d473dd9550a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thodex, faruk fatih özer
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi kararı temyize gitti
Abone ol
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iadesine karar verilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesi'nin kararını temyize götürdüğü belirtildi
Arnavutluk Mahkemesinin, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili kararı temyize gitti.
Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özer’in, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararını temyize götürdüğünü doğruladı.
Konuyla ilgili dosyanın, bugün Dıraç Temyiz Mahkemesinde kayda alındığı aktarılırken ilk duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.
30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.