https://sputniknews.com.tr/20221207/tbmmde-kurtce-konusma-gerginligi-1064278842.html
TBMM'de 'Kürtçe konuşma' gerginliği
TBMM'de 'Kürtçe konuşma' gerginliği
TBMM Genel Kurulu'nda; Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Bütçesi'nin görüşmeleri sırasında 'Kürtçe konuşma' gerginliği yaşandı... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T02:32+0300
2022-12-07T02:32+0300
2022-12-07T02:32+0300
dünya
tbmm
kürtçe
hdp
imam taşçıer
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da; TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerine devam edildi. Gruplar adına yapılan konuşmalarda muhalefet partili milletvekillerinin, iktidar partisi AK Parti'ye yönelik eleştiri ve suçlamaları tartışmaların yaşanmasına neden oldu.AK Partili Turan: Anlamıyoruz denilenleriTBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan HDP'li milletvekilleri konuşmalarına Kürtçe başlaması tepkilere yol açtı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, bakanlıkların bütçesi üzerine konuşmasına Kürtçe başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Anlamıyoruz denilenleri" diyerek uyardı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da tepkisini, "Hangi parlamentoda konuşuyor acaba? Burası Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu" diyerek tepki gösterdi. AK Partili milletvekilleri birleşimi yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili hatibi uyarmasını istediler.'Herkesin bir ana dili var'HDP'li Taşçıer, tepkiler arasında Kürtçe konuşmasına devam etmesi üzerine, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, mikrofonun sesini kısarak HDP'li Taşçıer'in konuşmasına engel oldu, "Sayın milletvekilleri, herkesin bir ana dili var, benim de bir ana dilim var. Kürsüde ben de ana dilimde konuştuğum zaman buradaki hiçbir milletvekili beni anlayamaz, birçok arkadaşımın farklı farklı ana dilleri var, hepimizin anlayabilmesi için resmî dilimiz olan Türkçeyle konuşmaya davet ediyorum. Bir cümle söyleyebilir, iki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar, böyle bir olay yok" uyarısında bulundu.'Gerçek yüzünüz budur sizin'HDP'li milletvekilleri ise toplu halde sıralara vurarak Meclis Başkanvekili Akar’ı, Taşçıer'in konuşmasını kestiği protesto etti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ı eleştirerek, "Gerçek yüzünüz budur sizin; ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar, gerçek yüzünüzdür bu sizin" dedi. Tartışma bu kez, Meclis Başkanvekili Haydar Akar ile HDP'li milletvekilleri arasında yaşandı. HDP'li milletvekilleri topu halde sıralara vurarak Taşçıer'in konuşmasını kesen Akar'a tepki gösterdi. Tepkilerin sürmesi üzerine Akar, oturuma 5 dakika ara verdi.'Bu resmi dilin Türkçe olmasından kaynaklanıyor'Meclis Başkanvekili Bilgiç, HDP'li milletvekillerinin Genel Kurul kürsüsünde Kürtçe konuşmalarına ilişkin de açıklama yaptı. Bilgiç, "Hiç kimse Kürtçe konuşulmasına karşı değil, bu bir yanlış anlama ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, resmi dil Türkçe" dedi. Bilgiç, Genel Kurul tutanaklarına Kürtçe konuşmanın noktalama işareti olarak girdiğini belirterek yapılan eleştirilere, "Bu resmi dilin Türkçe olmasından kaynaklanıyor. Sanki bunu bir Kürt ya da Kürtçe karşıtlığıymış gibi almak ya da milletimize sunmanın çok doğru ve vicdani olduğunu düşünmediğimi de ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
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TBMM'de vekiller arasında yumruklu kavga: İYİ Partili Örs yoğun bakımda
Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde Meclis Genel Kurulu'nda yine gerginlik yaşandı. AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Yumruklaşma sırasında kafasında açılma meydana gelen İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.
2022-12-07T02:32+0300
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tbmm, kürtçe, hdp, imam taşçıer, видео
tbmm, kürtçe, hdp, imam taşçıer, видео
TBMM'de 'Kürtçe konuşma' gerginliği
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TBMM Genel Kurulu'nda; Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Bütçesi'nin görüşmeleri sırasında 'Kürtçe konuşma' gerginliği yaşandı. HDP'li Taşçıer'in, bakanlıkların bütçeleri ile ilgili konuşmasını Kürtçe yapması üzerine AK Partili Turan, 'Anlamıyoruz denilenleri' diyerek tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da; TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerine devam edildi. Gruplar adına yapılan konuşmalarda muhalefet partili milletvekillerinin, iktidar partisi AK Parti'ye yönelik eleştiri ve suçlamaları tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
AK Partili Turan: Anlamıyoruz denilenleri
TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan HDP'li milletvekilleri konuşmalarına Kürtçe başlaması tepkilere yol açtı. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, bakanlıkların bütçesi üzerine konuşmasına Kürtçe başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Anlamıyoruz denilenleri" diyerek uyardı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da tepkisini, "Hangi parlamentoda konuşuyor acaba? Burası Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu" diyerek tepki gösterdi. AK Partili milletvekilleri birleşimi yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili hatibi uyarmasını istediler.
'Herkesin bir ana dili var'
HDP'li Taşçıer, tepkiler arasında Kürtçe konuşmasına devam etmesi üzerine, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, mikrofonun sesini kısarak HDP'li Taşçıer'in konuşmasına engel oldu, "Sayın milletvekilleri, herkesin bir ana dili var, benim de bir ana dilim var. Kürsüde ben de ana dilimde konuştuğum zaman buradaki hiçbir milletvekili beni anlayamaz, birçok arkadaşımın farklı farklı ana dilleri var, hepimizin anlayabilmesi için resmî dilimiz olan Türkçeyle konuşmaya davet ediyorum. Bir cümle söyleyebilir, iki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar, böyle bir olay yok" uyarısında bulundu.
'Gerçek yüzünüz budur sizin'
HDP'li milletvekilleri ise toplu halde sıralara vurarak Meclis Başkanvekili Akar’ı, Taşçıer'in konuşmasını kestiği protesto etti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis Başkanvekili Haydar Akar'ı eleştirerek, "Gerçek yüzünüz budur sizin; ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar, gerçek yüzünüzdür bu sizin" dedi. Tartışma bu kez, Meclis Başkanvekili Haydar Akar ile HDP'li milletvekilleri arasında yaşandı. HDP'li milletvekilleri topu halde sıralara vurarak Taşçıer'in konuşmasını kesen Akar'a tepki gösterdi. Tepkilerin sürmesi üzerine Akar, oturuma 5 dakika ara verdi.
'Bu resmi dilin Türkçe olmasından kaynaklanıyor'
Meclis Başkanvekili Bilgiç, HDP'li milletvekillerinin Genel Kurul kürsüsünde Kürtçe konuşmalarına ilişkin de açıklama yaptı. Bilgiç, "Hiç kimse Kürtçe konuşulmasına karşı değil, bu bir yanlış anlama ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, resmi dil Türkçe" dedi. Bilgiç, Genel Kurul tutanaklarına Kürtçe konuşmanın noktalama işareti olarak girdiğini belirterek yapılan eleştirilere, "Bu resmi dilin Türkçe olmasından kaynaklanıyor. Sanki bunu bir Kürt ya da Kürtçe karşıtlığıymış gibi almak ya da milletimize sunmanın çok doğru ve vicdani olduğunu düşünmediğimi de ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.