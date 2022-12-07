https://sputniknews.com.tr/20221207/suudi-arabistan-enerji-bakani-cin-ile-iliskiler-buyuk-bir-sicramaya-tanik-oluyor-1064315583.html

Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Çin ile ilişkiler büyük bir sıçramaya tanık oluyor

Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Çin ile ilişkiler büyük bir sıçramaya tanık oluyor

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman, ülkesi ile Çin ilişkilerinin büyük bir sıçramaya tanık olduğunu ifade etti. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T22:07+0300

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2022-12-07T22:07+0300

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Suudi Arabistanlı Bakan Abdulaziz bin Selman'ın Çin ile ilişkilere dair açıklaması Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlandı.Riyad'daki Çin-Arap Zirvesi münasebetiyle yaptığı açıklamada Bin Selman, iki dost ülkenin, ilişkilerini çeşitli alanlarda geliştirmeye istekli olduğunu vurguladı.İlişkilerde ortak çıkarlara dayanan niteliksel bir değişim yaşandığını ifade eden Suudi Bakan, "Suudi Arabistan-Çin ilişkileri büyük bir sıçramaya tanık oluyor" ifadelerini kullandı.Bin Selman, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda artış gösterdiğini kaydederek, bu kapsamda Çin'in Suudi Arabistan'ın petrol ihracatında ilk hedef haline geldiğini aktardı.'Suudi Arabistan, Çin'in güvenilir bir ortağı olarak kalacak'Suudi Bakan, ülkesinin Çin ile güçlü ilişkilere ve yakın stratejik bağlara sahip olduğunu, bu bağların da enerji alanı başta olmak üzere birçok alanı kapsadığını belirterek, açıklamasında "Suudi Arabistan, Çin'in güvenilir bir ortağı olarak kalacak" ifadelerine yer verdi.Enerji alanında yetkin iki ülkenin görüş alışverişinde bulunmasının önemini vurgulayan Bakan Bin Selman, enerji alanındaki işbirliğini geliştirmek için her iki tarafın da çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman ayrıca, ham petrolü petrokimyaya dönüştürme projeleri, yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, elektrik projeleri ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımı olmak üzere iki taraf arasındaki işbirliği alanlarına değinerek, açıklamasını, "İki ülke, yenilenebilir enerji alanında ve iklim sorunlarıyla mücadelede işbirliğini geliştirmeye istekli. Her iki ülke de sürdürülebilir enerji gelişimini teşvik ediyor" ifadeleriyle tamamladı.Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 7-9 Aralık tarihlerini kapsayan resmi ziyaretinde başkent Riyad'da düzenlenecek Çin-Arap Zirvesi ile Çin-Körfez Zirvesi'ne katılacağı bildirilmişti.Devlet Başkanı Şi, 2016'da Riyad'ı ziyaret etmiş, 2019'da da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Pekin'de görüşmüştü.

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