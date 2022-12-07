https://sputniknews.com.tr/20221207/sibiryanin-gucu-gaz-boru-hatti-sangaydaki-son-varis-noktasina-ulasti-1064310802.html

Sibirya'nın Gücü gaz boru hattı, Şangay'daki son varış noktasına ulaştı

Sibirya'nın Gücü gaz boru hattı, Şangay'daki son varış noktasına ulaştı

Rusya’nın ‘Sibirya'nın Gücü’ doğalgaz boru hattının Çin'deki uzantısının, ülkenin doğusunda bulunan Şangay'daki son varış noktasına ulaştığı bildirildi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T19:19+0300

2022-12-07T19:19+0300

2022-12-07T19:19+0300

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Xinhua Haber Ajansı, Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattının Tayan-Taixing bölümünün resmi olarak faaliyete geçtiğini bildirdi.Ajansa göre, Rus gaz boru hattı sistemi, sınır kenti Heihe'den başlayarak dokuz eyalet, özerk bölgeler ve merkeze bağlı şehirleri geçerek Şanhay’da sona eriyor. Çin'deki toplam uzunluğu 5 bin 111 km olan gaz boru hattının daha önce faaliyette olan bin 740 km’si dışında kalan 3 bin 371 km'lik bölümü tamamlandı.Rusya'nın Sibirya'nın Gücü doğal gaz boru hattı aracılığıyla Çin'e gaz tedariki, 2019 yılında Yakutistan'da bulunan Çayandinskoye sahasından başlamıştı. İlerleyen günlerde İrkutsk bölgesindeki Kovıtinskoye sahası da hata bağlanması bekleniyor.Gazprom, Sibirya’nın Gücü gaz boru hattı aracılığıyla 2022 yılında 15 milyar metreküp gaz sevk etmeyi planlıyor. 38 milyar toplam hacme 2025 yılında ulaşılması öngörülüyor.

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