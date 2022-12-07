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https://sputniknews.com.tr/20221207/sevgilisinden-ayrilmadigi-icin-kendisini-oklavayla-doven-annesinden-davaci-oldu-1064294692.html
Sevgilisinden ayrılmadığı için kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu
Sevgilisinden ayrılmadığı için kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu
Bolu'da kızı N.B.’yi sevgilisinden ayrılmadığı için oklavayla dövdüğü suçlamasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cemile B., “Bana... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T13:49+0300
2022-12-07T14:01+0300
dayak
sopa
dava
anne
türkiye
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Cemile B., yaklaşık 6 ay önce sevgilisi olduğunu öğrendiği kızı N.B.'ye sinirlendi. Cemile B., iddiaya göre kızından, sevgilisinden ayrılmasını istedi. Ancak N.B., annesinin bu isteğini yerine getirmedi. Cemile B, bunun üzerine kızını oklava ile dövdü. N.B. de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 41 yaşındaki Cemile B. hakkında ’Alt soya saldırı’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada N.B., annesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Annem sevgilimden ayrılmadığım için beni sürekli dövüyordu. Okula bile elim yüzüm mosmor bir şekilde gitmek zorunda kaldım. Annemle geçinemediğim ve korkum nedeniyle devlete sığınmak zorunda kaldım. Bunu kendi isteğimle yaptım. Dayak yemekten korkuyorum ve öz annemden davacı, şikayetçiyim" dedi.Duruşmada, kendisini savunan Cemile B. ise "Kızım yaşının küçük olmasına rağmen kendine sevgili edindi. Bir anne olarak onu düşünüp ayrılmasını istedim. Sürekli okuldan kaçıyordu. Hatta arabamızı bile alıp, kaçmaya çalıştı. Engelledik. Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" diyerek kendini savundu.İfade ve savunmaların ardından duruşma ertelenirken, Cemile B.'nin ifadesi sebebiyle kızı hakkında ‘Üst soya saldırı’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunması yönünde karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20191009/oklavayla-cinleri-kovdugu-iddia-edilen-cinci-hocanin-10-yil-hapsi-istendi-1040351606.html
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dayak, sopa, dava, anne
dayak, sopa, dava, anne

Sevgilisinden ayrılmadığı için kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu

13:49 07.12.2022 (güncellendi: 14:01 07.12.2022)
© DHAKendisini oklavayla döven annesinden davacı olan kız
Kendisini oklavayla döven annesinden davacı olan kız - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© DHA
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Bolu'da kızı N.B.’yi sevgilisinden ayrılmadığı için oklavayla dövdüğü suçlamasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Cemile B., “Bana vuran o. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" dedi. Duruşmayı erteleyen mahkeme, Cemile B.’nin kızı hakkında suç duyurusunda bulunması yönünde karar aldı.
Cemile B., yaklaşık 6 ay önce sevgilisi olduğunu öğrendiği kızı N.B.'ye sinirlendi. Cemile B., iddiaya göre kızından, sevgilisinden ayrılmasını istedi. Ancak N.B., annesinin bu isteğini yerine getirmedi. Cemile B, bunun üzerine kızını oklava ile dövdü. N.B. de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 41 yaşındaki Cemile B. hakkında ’Alt soya saldırı’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada N.B., annesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Annem sevgilimden ayrılmadığım için beni sürekli dövüyordu. Okula bile elim yüzüm mosmor bir şekilde gitmek zorunda kaldım. Annemle geçinemediğim ve korkum nedeniyle devlete sığınmak zorunda kaldım. Bunu kendi isteğimle yaptım. Dayak yemekten korkuyorum ve öz annemden davacı, şikayetçiyim" dedi.
Duruşmada, kendisini savunan Cemile B. ise "Kızım yaşının küçük olmasına rağmen kendine sevgili edindi. Bir anne olarak onu düşünüp ayrılmasını istedim. Sürekli okuldan kaçıyordu. Hatta arabamızı bile alıp, kaçmaya çalıştı. Engelledik. Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" diyerek kendini savundu.
İfade ve savunmaların ardından duruşma ertelenirken, Cemile B.'nin ifadesi sebebiyle kızı hakkında ‘Üst soya saldırı’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunması yönünde karar verildi.
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2019
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