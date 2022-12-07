https://sputniknews.com.tr/20221207/sahan-gokbakar-turkiye-icin-hissettiklerimi-temsil-eden-bir-parti-gormedim-1064273445.html

Şahan Gökbakar: Türkiye için hissettiklerimi temsil eden bir parti görmedim

Şahan Gökbakar: Türkiye için hissettiklerimi temsil eden bir parti görmedim

Komedyen Şahan Gökbakar, “Benim bir politik duruşum yok, muhalefet partilerinden de haz etmiyorum. Benim Türkiye için hissettiklerimi temsil eden bir parti... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T00:33+0300

2022-12-07T00:33+0300

2022-12-07T00:35+0300

türkiye

şahan gökbakar

recep ivedik

sinema

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Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Candaş Tolga Işık’ın sunumuyla tv100’de yayınlanan ‘Az Önce Konuştum’ programında soruları yanıtladı. Candaş Tolga Işık’ın "Recep’in numarası ne?” sorusuna yanıt veren komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, “Bizde bilmiyoruz tahmin ettiğimiz bazı şeyler var. En önemli şey samimiyet diyebiliriz. Recep karakterinin içinde barındırdığı dinamikler aslında birçok insanın içinde barındırdığı dinamikler” dedi.'Birçok sebebi var'Recep İvedik 7’nin neden sinemaya girmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Şahan Gökbakar, “Birçok sebebi mesela 2019’lu yıllarda yaşadığımız sinemacılarla mısır polemiği. Pandemi döneminde insanların daha çok evde vakit geçirmesi etken oldu, ekonomik koşullar etken oldu” yanıtını verdi.'Yavaşlayacaktır ama kaybolmayacaktır'Gökbakar, “Dijital platformlar sinemanın sonunu getirecek mi?” sorusuna ise “Dünya böyle giderse olabilir ama sinemanın da ayrı bir keyfi var, yavaşlayacaktır ama kaybolmayacaktır” dedi.'Televizyonlarda para getiren şeylere yönelindi'Televizyonlarda komedi içeriğinin çok kalmadığını da ifade eden Gökbakar, televizyonda izleyebileceği bir şeyin olmadığını belirtti. Gökbakar, sözlerinin devamında “Televizyonlarda komedi içeriği çok kalmadı Güldür Güldür var ama o da şimdi siyasi mizah yapmaya başladı, ihtiyaç demek ki o yönde. Yeni jenerasyon YouTube üzerinden ilerlemeye yöneldi. Dolayısıyla televizyonlarda para getiren şeylere yönelindi” ifadelerini kullandı.'Hiçbir senaryo ekibi yok'Filmlerinin yazılış hikayesine ilişkin açıklama yapan Gökbakar, "Hiçbir senaryo ekibi yok, Togan’la beraber toplantılar yapıyoruz. Evde toplanıyoruz, genelde Togan’ın evi oluyor bütün gün konuşuyoruz" dedi.Recep İvedik nasıl doğdu?Recep İvedik karakterinin doğuş hikayesini anlatan Şahan Gökbakar, “Televizyonda kariyerim bitmek üzere, yaz sezonuna giriyoruz düşün yeni sezon belli değil… Ben abi dedim ki, ‘Gel bir sinema filmi yapalım’. Ne yapalım derken açtık biz Youtube’u en fazla izlenen skecimiz hangisi diye. O zaman verecek Recep İvedik yapalım dedik. Bu veriler bizi buna itti” ifadelerini kullandı.Recep İvedik neden eleştiriliyor?Recep İvedik karakterinin eleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar, “Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu… Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya zor yani. Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün… Demek ki var bir hikmeti… Osuruyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kendi osuruğunuzu kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikaye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikayeyi üretmek” dedi.Recep İvedik 7 filminin konusu ne?9 Aralık’ta vizyona girecek olan Recep İvedik 7 filminin konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar, “Amaç bir film üzerinden muhalefet yapmak değil. Ben Twitter’da düşüncelerimi yazarak da kimine göre muhalifim kimine göre de yandaşım… Herkes bir şey söylüyor ama benim Twitter’daki duruşum net. Doğruya doğru derim. Kendi gördüğüm kadarıyla. Recep İvedik, bu ülkede yaşıyor ya ekonomik gidişattan mustarip oluyor ister istemez. Ufak bir evi var. 900 lira fatura gelince cinnet geçiriyor. Nurullah yetişiyor ve o sırada ‘Babaannemin sandığını aç, gaz lambası yakacağım’ diyor. O sırada bir tapu buluyor ve burası köy ‘Ee biz de gidelim mi?’ diyerek köye gidiyorlar. Köyde ormanları yok edeceğini düşündükleri projenin toplantısı var. Toplantıya giriyorlar ve serüven başlıyor” ifadelerini kullandı.Gökbakar ayrıca, “Recep İvedik 7 güzel bir film oldu. Rahmetli Kemal Sunal’ın yaptığı tarzda da halkın sorunlarına değinen bir hikayesi oldu” dedi.Şahan Gökbakar’ın orman yangınlarına tepkisiİhmal yüzünden yangının büyük bir alanı yaktığını belirten Şahan Gökbakar, “Böyle büyük bir yangının olacağı öngörülüp tahmin edilseydi, o hazırlık elimizde olsaydı ülkece daha az bir alan yanardı kuşkusuz” dedi.Gökbakar sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:'Benim bir politik duruşum yok'Yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılması gerektiğini ifade eden Gökbakar, ayrıca politik bir duruşunun olmadığını da belirtti. Gökbakar, “Benim bir politik duruşum yok, muhalefet partilerinden de haz etmiyorum. Benim Türkiye için hissettiklerimi temsil eden bir parti görmedim. Ben Şahan olarak tek tabancayım. Filmlerime de içinde bulunduğum atmosfer yansıyor” dedi.

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şahan gökbakar, recep ivedik, sinema