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https://sputniknews.com.tr/20221207/rusya-tahil-ihracatinda-gumruk-vergisini-kaldirmayacak-1064314940.html
‘Rusya tahıl ihracatında gümrük vergisini kaldırmayacak’
‘Rusya tahıl ihracatında gümrük vergisini kaldırmayacak’
Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, tahıl ihracatına uygulanan gümrük vergisinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T22:00+0300
2022-12-07T22:00+0300
dünya
rusya
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
nikolay patruşev
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Tarım Komitesi’nin toplantısında konuşan Patruşev, “Gümrük vergisini kaldırmayacağız. Gümrük vergisi, yurt içindeki fiyatı yurt dışındaki fiyattan ayırma fırsatını veren bir mekanizma” ifadesini kullandı.Verginin, dünyadaki tahıl fiyatları dikkate alınarak duruma göre hesaplandığını anımsatan Tarım Bakanı, “Diyelim ki mısır için yurt dışındaki fiyat dikkate alırsak sıfır gümrük vergisi uygulanıyor. Lakin bu yılın başında, ton başına 7 bin 500 ruble (2255 TL) olan gümrük vergisi şimdi 2 bin rublenin (601 TL) biraz üzerinde” dedi.Rusya’da buğday, mısır ve arpaya esnek ihracat vergisi uygulanıyor.
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rusya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, nikolay patruşev
rusya, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, nikolay patruşev

‘Rusya tahıl ihracatında gümrük vergisini kaldırmayacak’

22:00 07.12.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, tahıl ihracatına uygulanan gümrük vergisinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Tarım Komitesi’nin toplantısında konuşan Patruşev, “Gümrük vergisini kaldırmayacağız. Gümrük vergisi, yurt içindeki fiyatı yurt dışındaki fiyattan ayırma fırsatını veren bir mekanizma” ifadesini kullandı.
Verginin, dünyadaki tahıl fiyatları dikkate alınarak duruma göre hesaplandığını anımsatan Tarım Bakanı, “Diyelim ki mısır için yurt dışındaki fiyat dikkate alırsak sıfır gümrük vergisi uygulanıyor. Lakin bu yılın başında, ton başına 7 bin 500 ruble (2255 TL) olan gümrük vergisi şimdi 2 bin rublenin (601 TL) biraz üzerinde” dedi.
Rusya’da buğday, mısır ve arpaya esnek ihracat vergisi uygulanıyor.
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