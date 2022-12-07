https://sputniknews.com.tr/20221207/rusya-gubre-ihracatinin-yeniden-baslatilmasi-konusunda-hicbir-takasi-kabul-etmiyoruz-1064310585.html
Rusya: Gübre ihracatının yeniden başlatılması konusunda hiçbir takası kabul etmiyoruz
Rusya: Gübre ihracatının yeniden başlatılması konusunda hiçbir takası kabul etmiyoruz
Rus gübreye uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının tahıl anlaşmasında öngörüldüğünü anımsatan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, amonyak ihracatına... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T19:19+0300
2022-12-07T19:19+0300
2022-12-07T19:19+0300
dünya
rusya
aleksandr gruşko
gübre
kısıtlama
ihracat
ithalat
ithalat
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Gruşko, katıldığı bir forumda, “Hiçbir takas söz konusu değil. Zira bu belgenin metinlerinde hiçbir takas belirtilmedi. Bu anlaşmanın, bu vaatlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu, paketin bir parçası. Amonyak tedariki konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmasını imkansız kılan tüm siyasi engeller kaldırılmalı” diye konuştu.Rus diplomat, her şeyden önce BM Genel Sekreterinden, tahıl anlaşmasında Rus amonyak ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin maddelere uyulmasını talep ettiklerini kaydetti.
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rusya, aleksandr gruşko, gübre, kısıtlama, ihracat, ithalat, ithalat
rusya, aleksandr gruşko, gübre, kısıtlama, ihracat, ithalat, ithalat
Rusya: Gübre ihracatının yeniden başlatılması konusunda hiçbir takası kabul etmiyoruz
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Rus gübreye uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının tahıl anlaşmasında öngörüldüğünü anımsatan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, amonyak ihracatına devam etme konusunda hiçbir değiş tokuşa hazır olmadıklarını belirtti.
Gruşko, katıldığı bir forumda, “Hiçbir takas söz konusu değil. Zira bu belgenin metinlerinde hiçbir takas belirtilmedi. Bu anlaşmanın, bu vaatlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu, paketin bir parçası. Amonyak tedariki konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmasını imkansız kılan tüm siyasi engeller kaldırılmalı” diye konuştu.
Rus diplomat, her şeyden önce BM Genel Sekreterinden, tahıl anlaşmasında Rus amonyak ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin maddelere uyulmasını talep ettiklerini kaydetti.