https://sputniknews.com.tr/20221207/rusya-gubre-ihracatinin-yeniden-baslatilmasi-konusunda-hicbir-takasi-kabul-etmiyoruz-1064310585.html

Rusya: Gübre ihracatının yeniden başlatılması konusunda hiçbir takası kabul etmiyoruz

Rusya: Gübre ihracatının yeniden başlatılması konusunda hiçbir takası kabul etmiyoruz

Rus gübreye uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının tahıl anlaşmasında öngörüldüğünü anımsatan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, amonyak ihracatına... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T19:19+0300

2022-12-07T19:19+0300

2022-12-07T19:19+0300

dünya

rusya

aleksandr gruşko

gübre

kısıtlama

ihracat

ithalat

ithalat

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Gruşko, katıldığı bir forumda, “Hiçbir takas söz konusu değil. Zira bu belgenin metinlerinde hiçbir takas belirtilmedi. Bu anlaşmanın, bu vaatlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu, paketin bir parçası. Amonyak tedariki konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmasını imkansız kılan tüm siyasi engeller kaldırılmalı” diye konuştu.Rus diplomat, her şeyden önce BM Genel Sekreterinden, tahıl anlaşmasında Rus amonyak ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin maddelere uyulmasını talep ettiklerini kaydetti.

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rusya, aleksandr gruşko, gübre, kısıtlama, ihracat, ithalat, ithalat