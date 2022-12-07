https://sputniknews.com.tr/20221207/rus-vekil-morozov-timein--zelenskiyyi-yilin-kisisi-olarak-secmesi-siyasi-sacmalik-1064315342.html

Rus vekil Morozov: Time’ın Zelenskiy'yi ‘Yılın Kişisi’ olarak seçmesi siyasi saçmalık

Rus vekil Morozov: Time’ın Zelenskiy'yi ‘Yılın Kişisi’ olarak seçmesi siyasi saçmalık

Rus vekil Morozov, Time dergisinin Zelenskiy’yi ‘Yılın Kişisi’ olarak seçmesini siyasi saçmalık olarak nitelendirdi. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T22:02+0300

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Oleg Morozov, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin Amerikan Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ olarak seçilmesini siyasi saçmalık olarak nitelendirerek, faaliyetlerinin objektif değerlendirmesinin ileride yapılacağını belirtti.Morozov, “Sekiz yıldır kendi halkını öldüren bir ülkenin devlet başkanına bir tür önem atfedilmesinin siyasi bir saçmalık olduğu açık. Faaliyetlerinin objektif değerlendirmesi ileride yapılacak. Orada onu bir yıl değil, çok daha fazlası bekliyor” dedi.Daha önce, Time dergisi Vladimir Zelenskiy'yi Yılın Kişisi olarak seçmişti. Dergi aynı zamanda Zelenskiy’nin otoriterlik gösterdiğini ve siyasi muhaliflerini hapse attığına dikkat çekmişti.Zelenskiy ile ilgili haber için Herson yolunda onunla bir röportaj yapan derginin yazarı, Ukrayna Devlet Başkanının, okuduğu kitaplardan, karşılaştırıldığı ve karşılaştırılmak istediği tarihi şahsiyetlerden bahsettiğini aktardı.Yazar, Zelenskiy'nin devlet başkanı olmadan önce, Singapur'un ilk başbakanı ve Singapur ‘ekonomik mucizesinin’ kurucularından biri olan ve ‘yolsuzluğa karşı acımasız bir savaş’ yürüten Lee Kuan Yew hakkında bir kitabı ‘yuttuğunu’ belirterek, "Eleştirmenler, Zelenskiy'i benzer otoriter eğilimler sergilemekle, oligarkları iktidardan uzaklaştırmakla ve hain olarak gördüğü siyasi muhalifleri hapse atmaya çalışmakla suçluyor" ifadelerini kullandı.Ayrıca yazara göre Zelenskiy, böyle bir karşılaştırmadan pek hoşlanmasa da sık sık eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill ile karşılaştırılıyor, oysa yazar George Orwell ve oyuncu, yönetmen Charlie Chaplin ile karşılaştırılmayı tercih ediyor.

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