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Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması
Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması
AB ülkeleri (Macaristan hariç), G7 üyesi ülkeler ve Avustralya, 5 Aralık 2022 tarihinden itibaren Rus ham petrolüne tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koydu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T13:45+0300
2022-12-07T13:45+0300
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infografik
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petrol fiyatları
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Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık bir eşik üzerinde anlaşmasıyla Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak.Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekecek.Tavan fiyat uygulaması ile ilgili detaylı bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, petrol fiyatları, tavan fiyat, ab, инфографика
infografik, rusya, petrol fiyatları, tavan fiyat, ab, инфографика

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması

13:45 07.12.2022
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AB ülkeleri (Macaristan hariç), G7 üyesi ülkeler ve Avustralya, 5 Aralık 2022 tarihinden itibaren Rus ham petrolüne tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koydu.
Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık bir eşik üzerinde anlaşmasıyla Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak.
Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekecek.
Tavan fiyat uygulaması ile ilgili detaylı bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması - Sputnik Türkiye
İnfografik Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması - Sputnik Türkiye
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