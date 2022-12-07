https://sputniknews.com.tr/20221207/rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulamasi-1064293802.html

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması

AB ülkeleri (Macaristan hariç), G7 üyesi ülkeler ve Avustralya, 5 Aralık 2022 tarihinden itibaren Rus ham petrolüne tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koydu. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T13:45+0300

2022-12-07T13:45+0300

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Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık bir eşik üzerinde anlaşmasıyla Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak.Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekecek.Tavan fiyat uygulaması ile ilgili detaylı bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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