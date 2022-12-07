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https://sputniknews.com.tr/20221207/rosneftin-asyaya-tedariki-ucte-bir-oraninda-artti-1064307896.html
Rosneft’in Asya’ya tedariki üçte bir oranında arttı
Rosneft’in Asya’ya tedariki üçte bir oranında arttı
Rus petrol şirketi Rosneft, üçüncü çeyrekte yurtdışına petrol ve petrol ürünleri tedarikinde Asya’nın payının yüzde 77’e ulaştığını belirtti. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T17:50+0300
2022-12-07T17:50+0300
rosneft
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Rosneft’ten yapılan açıklamada, bu yılın ilk 9 ayında net karın yüzde 15 azalarak 591 milyar ruble (175 milyar TL) olarak gerçekleştiği ifade edildi. Aynı zamanda gelirin yüzde 15,7 artarak 7 trilyon 200 milyar ruble (2 trilyon 126 milyar TL) bildirilirken Asya’ya petrol arzının neredeyse üçte bir oranda arttığı ve 'Avrupalı alıcılara arzındaki düşüşü tamamen dengelediği' kaydedildi.Rosneft’in Almanya’daki varlıklarına kayyum atanmasının şirketin kârını olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, “Bunun sonucunda, 56 milyar ruble (yaklaşık 17 milyar TL) ek kayıp yaşandı. Varlıkların devri ayrıca nakitte 76 milyar ruble (yaklaşık 22 milyar TL) azalmaya yol açtı” ifadesine yer verildi.Yurtdışına petrol satışı, bu yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 artışla 77 milyon 300 bin ton olarak gerçekleşti. Petrol üretimi de yüzde 2.2 artarak günlük 4 milyon 970 bin varil oldu.
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rosneft, petrol, rusya
rosneft, petrol, rusya

Rosneft’in Asya’ya tedariki üçte bir oranında arttı

17:50 07.12.2022
© REUTERS / Maxim ShemetovRosneft
Rosneft - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Rus petrol şirketi Rosneft, üçüncü çeyrekte yurtdışına petrol ve petrol ürünleri tedarikinde Asya’nın payının yüzde 77’e ulaştığını belirtti.
Rosneft’ten yapılan açıklamada, bu yılın ilk 9 ayında net karın yüzde 15 azalarak 591 milyar ruble (175 milyar TL) olarak gerçekleştiği ifade edildi. Aynı zamanda gelirin yüzde 15,7 artarak 7 trilyon 200 milyar ruble (2 trilyon 126 milyar TL) bildirilirken Asya’ya petrol arzının neredeyse üçte bir oranda arttığı ve 'Avrupalı alıcılara arzındaki düşüşü tamamen dengelediği' kaydedildi.
Rosneft’in Almanya’daki varlıklarına kayyum atanmasının şirketin kârını olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, “Bunun sonucunda, 56 milyar ruble (yaklaşık 17 milyar TL) ek kayıp yaşandı. Varlıkların devri ayrıca nakitte 76 milyar ruble (yaklaşık 22 milyar TL) azalmaya yol açtı” ifadesine yer verildi.
Yurtdışına petrol satışı, bu yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 artışla 77 milyon 300 bin ton olarak gerçekleşti. Petrol üretimi de yüzde 2.2 artarak günlük 4 milyon 970 bin varil oldu.
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