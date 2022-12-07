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Ronaldo Suudi takımına transfer olduğu iddialarını yalanladı
Ronaldo Suudi takımına transfer olduğu iddialarını yalanladı
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifine ilişkin ilk kez açıklama yapan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, iddiaları yalanladı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T16:24+0300
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spor
ronaldo
suudi arabistan
transfer
anlaşma
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İspanyol gazetesi Marca'nın hafta başında ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübüyle 500 milyon euro'ya anlaşmaya vardığı haberine Ronaldo tarafından yalanlandı.Ronaldo, konuya ilişkin açıklamasında "Hayır, bu doğru değil" dedi.Öte yandan Ronaldo'nun ocak ayında hangi takıma gideceği henüz net değil.Daha önce AFP ajansı Al-Nassr kulübüne yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr arasında bir görüşme gerçekleştiğini fakat anlaşmanın tamamlanmadığını duyurmuştu.Ayrıca yakın zaman önce Ronaldo ile röportaj yapan gazeteci Piers Morgan da iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.İddia, İspanyol gazetesi Marca'ya aitti. Gazetenin haberinde Portekizli yıldız oyuncunun 2.5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro alacağı ve 1 Ocak itibariyle Al-Nassr forması giymesinin beklendiği iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221205/ispanyol-basini-cristiano-ronaldo-al-nassr-ile-anlasti-1064177753.html
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ronaldo, suudi arabistan, transfer, anlaşma
ronaldo, suudi arabistan, transfer, anlaşma

Ronaldo Suudi takımına transfer olduğu iddialarını yalanladı

16:24 07.12.2022 (güncellendi: 16:26 07.12.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIRonaldo
Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifine ilişkin ilk kez açıklama yapan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, iddiaları yalanladı.
İspanyol gazetesi Marca'nın hafta başında ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübüyle 500 milyon euro'ya anlaşmaya vardığı haberine Ronaldo tarafından yalanlandı.
Ronaldo, konuya ilişkin açıklamasında "Hayır, bu doğru değil" dedi.
Öte yandan Ronaldo'nun ocak ayında hangi takıma gideceği henüz net değil.
Daha önce AFP ajansı Al-Nassr kulübüne yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr arasında bir görüşme gerçekleştiğini fakat anlaşmanın tamamlanmadığını duyurmuştu.
Ayrıca yakın zaman önce Ronaldo ile röportaj yapan gazeteci Piers Morgan da iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.
İddia, İspanyol gazetesi Marca'ya aitti. Gazetenin haberinde Portekizli yıldız oyuncunun 2.5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro alacağı ve 1 Ocak itibariyle Al-Nassr forması giymesinin beklendiği iddia edilmişti.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
SPOR
İspanyol basını: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 500 milyon euro karşılığında anlaştı
5 Aralık, 15:00
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