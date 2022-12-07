https://sputniknews.com.tr/20221207/ronaldo-transfer-iddialarini-yalanladi-1064305807.html

Ronaldo Suudi takımına transfer olduğu iddialarını yalanladı

Ronaldo Suudi takımına transfer olduğu iddialarını yalanladı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklifine ilişkin ilk kez açıklama yapan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, iddiaları yalanladı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T16:24+0300

2022-12-07T16:24+0300

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spor

ronaldo

suudi arabistan

transfer

anlaşma

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İspanyol gazetesi Marca'nın hafta başında ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübüyle 500 milyon euro'ya anlaşmaya vardığı haberine Ronaldo tarafından yalanlandı.Ronaldo, konuya ilişkin açıklamasında "Hayır, bu doğru değil" dedi.Öte yandan Ronaldo'nun ocak ayında hangi takıma gideceği henüz net değil.Daha önce AFP ajansı Al-Nassr kulübüne yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr arasında bir görüşme gerçekleştiğini fakat anlaşmanın tamamlanmadığını duyurmuştu.Ayrıca yakın zaman önce Ronaldo ile röportaj yapan gazeteci Piers Morgan da iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.İddia, İspanyol gazetesi Marca'ya aitti. Gazetenin haberinde Portekizli yıldız oyuncunun 2.5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro alacağı ve 1 Ocak itibariyle Al-Nassr forması giymesinin beklendiği iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221205/ispanyol-basini-cristiano-ronaldo-al-nassr-ile-anlasti-1064177753.html

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ronaldo, suudi arabistan, transfer, anlaşma