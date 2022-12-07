Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221207/rekabet-kurulunun-hizli-tuketim-mallari-sorusturmasi-4-firmanin-temsilcileri-sozlu-savunma-verdi-1064317911.html
Rekabet Kurulu'nun hızlı tüketim malları soruşturması: 4 firmanın temsilcileri sözlü savunma verdi
Rekabet Kurulu'nun hızlı tüketim malları soruşturması: 4 firmanın temsilcileri sözlü savunma verdi
Rekabet Kurulu'nca yürütülen soruşturmada, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren ŞOK, Horizon, ​Pasifik ve Şölen Çikolata temsilcileri sözlü... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T23:07+0300
2022-12-07T23:09+0300
rekabet kurulu
şok marketler
soruşturma
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054430633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9324dc96076a72796c7acabc9f46393c.jpg
Rekabet Kurulu'nun hızlı tüketim malları sektöründeki soruşturması kapsamında bazı firmaların sözlü savunmaları alındı.ŞOK Marketler Ticaret AŞ Temsilcisi Meryem Kübra Şıvgın, ŞOK'un herhangi bir kartele taraf olmadığını, kartel iddiasının hukuka aykırı ve haksız olduğunu söyledi.Dosyada yer alan delillerin kartel olduğu anlamına gelmediğini ve yazışmaların pazarlık amaçlı olduğunu dile getiren Şıvgın, kartel isnadından vazgeçilerek, ihlal olmadığı yönünde kanaat getirilmesini ve şirkete ceza verilmemesini talep etti.Horizon Hızlı Tüketim AŞ'nin de temsilcisi olan Şıvgın, hakkında ceza istenmeyen Horizon'la ilgili herhangi bir bulgu, delil ve yazışmanın söz konusu olmadığını ifade ederek, "Horizon hakkında herhangi bir ceza uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ'nin de temsilciliğini yapan Şıvgın, "Hızlı tüketim ürünleri açısından fiyat temelli satın alma tercihi, tüm tüketiciler için söz konusu oluyor. Şirket, bu durumun bilincinde olarak herhangi bir ürüne yönelik fiyat değişikliği yapacağında tüm piyasayla aynı zamanda paylaşılıyor" değerlendirmesini yaptı.Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Temsilcisi Tuncay Songör, "Şölen, ihracat faaliyetleriyle ayakta kalmaya çalışırken iç pazarda küçük bir oyuncudur. Perakandeciler alıcı güçlerini kullanarak tedarikçilere karşı haksız uygulamalar yapmaktadır" ifadelerini kullandı.Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 22 Aralık'ta açıklayacak, kararın daha erken alınması durumunda duyuru yapılacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1054430633_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_f58a132d7fb19f4f08e5c01b69e46f9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rekabet kurulu, şok marketler, soruşturma
rekabet kurulu, şok marketler, soruşturma

Rekabet Kurulu'nun hızlı tüketim malları soruşturması: 4 firmanın temsilcileri sözlü savunma verdi

23:07 07.12.2022 (güncellendi: 23:09 07.12.2022)
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Rekabet Kurulu'nca yürütülen soruşturmada, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren ŞOK, Horizon, ​Pasifik ve Şölen Çikolata temsilcileri sözlü savunma verdi
Rekabet Kurulu'nun hızlı tüketim malları sektöründeki soruşturması kapsamında bazı firmaların sözlü savunmaları alındı.
ŞOK Marketler Ticaret AŞ Temsilcisi Meryem Kübra Şıvgın, ŞOK'un herhangi bir kartele taraf olmadığını, kartel iddiasının hukuka aykırı ve haksız olduğunu söyledi.
Dosyada yer alan delillerin kartel olduğu anlamına gelmediğini ve yazışmaların pazarlık amaçlı olduğunu dile getiren Şıvgın, kartel isnadından vazgeçilerek, ihlal olmadığı yönünde kanaat getirilmesini ve şirkete ceza verilmemesini talep etti.
Horizon Hızlı Tüketim AŞ'nin de temsilcisi olan Şıvgın, hakkında ceza istenmeyen Horizon'la ilgili herhangi bir bulgu, delil ve yazışmanın söz konusu olmadığını ifade ederek, "Horizon hakkında herhangi bir ceza uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ'nin de temsilciliğini yapan Şıvgın, "Hızlı tüketim ürünleri açısından fiyat temelli satın alma tercihi, tüm tüketiciler için söz konusu oluyor. Şirket, bu durumun bilincinde olarak herhangi bir ürüne yönelik fiyat değişikliği yapacağında tüm piyasayla aynı zamanda paylaşılıyor" değerlendirmesini yaptı.
Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Temsilcisi Tuncay Songör, "Şölen, ihracat faaliyetleriyle ayakta kalmaya çalışırken iç pazarda küçük bir oyuncudur. Perakandeciler alıcı güçlerini kullanarak tedarikçilere karşı haksız uygulamalar yapmaktadır" ifadelerini kullandı.
Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 22 Aralık'ta açıklayacak, kararın daha erken alınması durumunda duyuru yapılacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала