https://sputniknews.com.tr/20221207/putinden-olen-dhcli-milletvekili-mariya-pirogovaya-cesaret-madalya-1064307951.html

Putin’den, ölen DHC’li milletvekili Mariya Pirogova’ya Cesaret Madalyası

Putin’den, ölen DHC’li milletvekili Mariya Pirogova’ya Cesaret Madalyası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin saldırısında yaşamını yitiren DHC Halk Konseyi üyesi Mariya Pirogova’nın Cesaret Madalyası ile... 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T17:48+0300

2022-12-07T17:48+0300

2022-12-07T17:54+0300

madalya

ukrayna krizi

vladimir putin

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna güçlerinin dün Donetsk’e düzenlediği saldırısında hayatını kaybeden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Konseyi üyesi Mariya Pirogova’nın Cesaret Madalyası ile ödüllendirilmesi kararını imzaladı.Mariya Pirogova, Donbass şehrine yönelik düzenlenen insani misyonların aktif bir katılımcısıydı. DHC’deki 'Cumhuriyet Çocukları' programı kapsamında, çocuklar için sanat derslerini organize eden milletvekili, çatışmadan etkilenen insanlara yardımları anlatan bir Telegram kanalını yürütüyordu.Pirogova, dün Donetsk’e düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybetmişti. DHC Başkan Vekili Denis Puşilin, saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiğini, 19 sivilin daha yaralandığını doğrulamıştı.

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Sputnik Türkiye

madalya, vladimir putin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi