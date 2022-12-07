https://sputniknews.com.tr/20221207/putinden-olen-dhcli-milletvekili-mariya-pirogovaya-cesaret-madalya-1064307951.html
Putin’den, ölen DHC’li milletvekili Mariya Pirogova’ya Cesaret Madalyası
Putin’den, ölen DHC’li milletvekili Mariya Pirogova’ya Cesaret Madalyası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin saldırısında yaşamını yitiren DHC Halk Konseyi üyesi Mariya Pirogova’nın Cesaret Madalyası ile... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T17:48+0300
2022-12-07T17:48+0300
2022-12-07T17:54+0300
madalya
ukrayna krizi
vladimir putin
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna güçlerinin dün Donetsk’e düzenlediği saldırısında hayatını kaybeden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Konseyi üyesi Mariya Pirogova’nın Cesaret Madalyası ile ödüllendirilmesi kararını imzaladı.Mariya Pirogova, Donbass şehrine yönelik düzenlenen insani misyonların aktif bir katılımcısıydı. DHC’deki 'Cumhuriyet Çocukları' programı kapsamında, çocuklar için sanat derslerini organize eden milletvekili, çatışmadan etkilenen insanlara yardımları anlatan bir Telegram kanalını yürütüyordu.Pirogova, dün Donetsk’e düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybetmişti. DHC Başkan Vekili Denis Puşilin, saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiğini, 19 sivilin daha yaralandığını doğrulamıştı.
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madalya, vladimir putin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
madalya, vladimir putin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
Putin’den, ölen DHC’li milletvekili Mariya Pirogova’ya Cesaret Madalyası
17:48 07.12.2022 (güncellendi: 17:54 07.12.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin saldırısında yaşamını yitiren DHC Halk Konseyi üyesi Mariya Pirogova’nın Cesaret Madalyası ile ödüllendirilmesine karar verdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna güçlerinin dün Donetsk’e düzenlediği saldırısında hayatını kaybeden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Konseyi üyesi Mariya Pirogova’nın Cesaret Madalyası ile ödüllendirilmesi kararını imzaladı.
Mariya Pirogova, Donbass şehrine yönelik düzenlenen insani misyonların aktif bir katılımcısıydı. DHC’deki 'Cumhuriyet Çocukları' programı kapsamında, çocuklar için sanat derslerini organize eden milletvekili, çatışmadan etkilenen insanlara yardımları anlatan bir Telegram kanalını yürütüyordu.
Pirogova, dün Donetsk’e düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybetmişti. DHC Başkan Vekili Denis Puşilin, saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiğini, 19 sivilin daha yaralandığını doğrulamıştı.